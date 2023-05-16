AK Parti tarihinde bir ilk! Milletvekili çıkaramadıkları il sayısı 2'ye yükseldi

Milletvekili genel seçimlerinde sonuçlar büyük oranda netleşti. Seçimde yüzde 35.58 oy alan AK Parti'yle ilgili ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bugüne kadar Tunceli'den hiç vekil çıkaramayan AK Parti, son seçimde Hakkari'den de vekil çıkaramadı. Böylece AK Parti ilk kez 2 şehirde vekil çıkaramadı.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

2018'deki genel seçimlerde yüzde 42.56 oranında oy alarak 295 vekil çıkaran Ak Parti, 14 Mayıs'ta yüzde 35.58'de kaldı. AK Parti yeni dönemde Meclis'e 267 milletvekili gönderirken, CHP ise oy oranını artırdı. 2018'de yüzde 22.65 ile TBMM'de 146 vekili olan CHP bu sayıyı yüzde 25.33 ve 169 vekile çıkardı. MHP 2018'de yüzde 11.1 oy oranıyla 49 olan sandalye sayısını 50'ye yükseltti. Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren HDP'nin 67 olan vekil sayısı bu dönemde 61'e düştü.

TUNCELİ VE HAKKARİ'DE VEKİL ÇIKARAMADILAR

Veriler dikkatle incelenirken ortaya ilginç bir de detay çıktı. AK Parti, 2002'den bu yana katıldığı hiçbir seçimde vekil çıkaramadığı Tunceli'den yine milletvekili çıkaramadı. 2023 seçimi öncesinde kentin 2 olan vekil sayısı 1'e düşerken tek vekili de Yeşil Sol Partisi aldı. Öte yandan, 2018'deki seçimde AK Parti'nin 1 vekil çıkardığı Hakkari'deki 3 vekilliği de Yeşil ve Sol Gelecek Partisi kazandı. Böylece AK Parti ilk kez 2 şehirde vekil çıkaramadı.

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