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AK Parti Siyaset Akademisi Programını Tamamlayan 244 Kadına Sertifikalar Verildi

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Diyarbakır'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi" programını tamamlayan 244 kadına sertifikaları takdim edildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, partinin il başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilk defa siyaset akademinin sadece kadınlar için yapıldığını söyledi.

Kadınlar için yapılan siyaset akademisinin 29 büyükşehirde yapıldığını aktaran Eronat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değeri hepiniz biliyorsunuz. Siyaset akademilerinin amacı ve anlamı kadınlarımızı liderlik konusunda daha iyi bir eğitime sahip olmalarını sağlamaktır. Bugün sertifikalarını alacak tüm kadınlarımıza başarılar diliyorum. Hatay ve Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına sertifikalarını verdik."

Konuşmanın ardından Eronat, AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe ve AK Parti Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek programı tamamlayan 244 kadına sertifikalarını verdi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kadriye Sarıyıldız'ın sertifikasını kızı Sabiha Sarıyıldız aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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