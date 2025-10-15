AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin davanın duruşması yarına ertelendi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yargılandığı davada, bazı müştekilerin beyanları alındı.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bazı müştekiler, 43 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Müşteki polis memuru Y.Y. beyanında, seçim döneminde müşteki Aziz Yeniay'ın yanında koruma görevinde bulunduğunu, Yeniay'ın dernek içerisinde seçim çalışması kapsamında halkı bilgilendirdiğini söyledi.

Hem dernek içinde hem de dernek dışında bekleme yaptıklarını ve tedbir aldıklarını ifade eden Y.Y, şunları kaydetti.

"Toplantı bitmeye yakın olduğu sırada biz derneğin bulunduğu sokağın ortasında beklemede bulunuyorduk. Sokak kalabalık değildi, dernek girişinin olduğu yer kalabalıktı. Bulunduğumuz sokağın kesişimindeki girişten silah sesleri geldi. Ateş sesi duyunca eğilin diye bağırdım. Kendim aracın arkasına saklandım. Silah sesi kesilir kesilmez sesin geldiği yere doğru koşmaya başladım. Telsiz bende olduğu için olayla ilgili anons geçtim. Ben ateş edenleri ve ateş edilen aracı görmedim. Bize bir ihbar gelmedi."

"Ben saldırının kime yönelik olduğunu kestiremiyorum"

Müşteki polis memuru B.Ç, olay tarihinde seçim çalışmalarını takip eden ekibin başında olduğunu, müşteki Yeniay'ın konuşmasının bitmesine az kaldığı için kolluk kuvvetlerine güvenlik önlemi almaları gerektiğini söylediğini belirtti.

Sokağın kalabalık olmadığını ancak derneğin kapısında çok sayıda insanın bulunduğunu aktaran B.Ç, şunları anlattı:

"Ateş sesi duyduğumda ben ekip araçlarının olduğu yerdeydim. Y.Y'nin eğilin diye bağırmasının üzerine ağacın arkasına saklandım. Ateş sesi kesildikten sonra sokağın başına gittiğimizde araç oradan ayrılmıştı. Ben bir sıkıntı var mı diye döndüğümde bir kadının yere düştüğünü gördüm. Başından ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Kamera kayıtlarını izlemediğimizde aracı ve silahları gördük. Ateş edenler hedef gözeterek ateş etseydi daha çok zaiyat olurdu. Aziz Yeniay bize seçim çalışması sürecinde kendisine Kanarya Mahallesi'ne gitmemesi gerektiği yönünde bir uyarı yapılıp yapılmadığından bahsetmedi. Ben saldırının kime yönelik olduğunu kestiremiyorum."

Müşteki polis memuru K.N, seçim döneminde müşteki Aziz Yeniay'ın programı dolayısıyla olay yerinde bulunduğunu söyledi.

Olayın müşteki polis memuru B.Ç'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini anlatan K.N, silah sesi duyduğunu, sesin kesilmesiyle birlikte ekip aracında bulunan uzun namlulu silahı alarak sesin geldiği yere yöneldiğini anlattı. K.N. ancak aracın gitmiş olduğunu gördüğünü belirterek, saldırının derneğin olduğu tarafa değil sokağa yönelik yapıldığını ifade etti.

Müşteki Ali Sadık Sarıyar ise şikayetçi olmadığını, olay esnasında müşteki Aziz Yeniay'ın yanında dernek içerisinde bulunduğunu kaydederek, saldırı nedeniyle derneğin dışında olan aracının ön camından hasar oluştuğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, beyanların alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 304 sayfalık iddianamede, 37 kişi "müşteki", 61 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sürecinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay ve beraberindeki seçim ekibinin, 10 Şubat 2024'te Mardin Midyat Nazlıca Köyü Sakinleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdikleri anlatılıyor.

Yeniay'ın programda konuşmasını tamamladıktan sonra dernekten çıkmak için hazırlandığı sırada bölgeye gelen aracın camlarından ve açılır tavanından çıkan saldırganların, araçtan tam otomatik silah ve 4 tabancayla dernek binasının önünü yaylım ateşine tuttukları belirtiliyor.

İddianamede, uzun namlulu silahtan çıkan kurşunların sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu'nun hayati tehlikeye sokacak şekilde ağır yaralanmasına yol açtığı bilgisi veriliyor.

Saldırganların bulunduğu aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı aktarılan iddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemeler, sanıkların ifadeleri, raporlar ve saha araştırmalarından edinilen bilgiler değerlendirildiğinde eylemin, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren ve "Bayrolar Grubu" olarak bilinen Eminanç Kardeşler organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydediliyor.

İddianamede suç örgütünün elebaşları firari Bayram ve Feyzi Eminanç ile Ömerhan Çeken'in "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla, 5 kişiye karşı "tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 65'er yıldan 100'er yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar, ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Aziz Yeniay'a yönelik düzenlenen silahlı saldırıda aracın içinde bulunan sanık Mazlum Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla, 5 kişiye yönelik "tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 65 yıldan 100 yıla, "mala zarar verme" suçundan 1 yıl 8 aydan 15 yıla, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, suç örgütü üyesi 57 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezası öngörülüyor.