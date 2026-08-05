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AK Parti'de 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasa teklifi görüşüldü

AK Parti'de 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasa teklifi görüşüldü
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AK Parti'nin kapalı grup toplantısı sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifi milletvekilleriyle müzakere edildi. Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin sunulacağına ilişkin 'Şimdi bir görüşme ve inceleme yapacağız, sonrasında bildireceğim' dedi. Teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

(TBMM) - " Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" teklifine ilişkin Ak Parti'nin kapalı grup toplantısı sona erdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda teklif milletvekilleriyle müzakere edilirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulacağına ilişkin, "Şimdi bir görüşme ve inceleme yapacağız. Sonrasında ben size bildireceğim" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin AK Parti'nin kapalı grup toplantısı sona erdi. AK Parti milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren kapalı grup toplantısında, TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifi ele alındı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin TBMM Başkanlığı'na ne zaman sunulacağına ilişkin soruya, "Şimdi bir görüşme ve inceleme yapacağız. Sonrasında ben size bildireceğim" yanıtını verdi.

Güler, kapalı grup toplantısında teklifin milletvekilleriyle müzakere edildiğini belirtti.

AK Parti'nin yapılacak son görüşme ve incelemelerin ardından "çerçeve yasa" teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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