Haberler

AK Parti'li Aksal'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti'li Aksal'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın babası Mustafa Aksal, anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilerek, aile mezarlığına defnedildi.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın hayatını kaybeden babası Mustafa Aksal (90), Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın, anevrizma nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden babası Mustafa Aksal'ın cenazesi, Keşan'daki evinde helallik alındıktan sonra Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ne getirildi. Fatma Aksal, kardeşleri Nadire Uslu ve Fehmi Aksal, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Aksal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yalman, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Düzce Miletvekili Ercan Öztürk, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Aksal'ın cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Trump'tan 'Mücteba Hamaney' yorumu: Memnun değilim

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu