Ak Parti'li Yılmaz: Bingöl'de 2 bin 150 konteynerlik alanın altyapısı hazırlanıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, kentte 3 farklı noktada 2 bin 150 konteynerlik alanın altyapısının hazırlandığını belirterek, "Bir felaket olması halinde hızlı bir şekilde hemen buralar konteyner şehre dönüştürülecek. Bu çok önemli bir çalışma. Bir afet olması halinde, çadır kentlerin nereye kurulacağına ilişkin de yeni bir çalışma, güncelleme yapıldı. 9 bin 80 çadırın kurulabileceği 35 yer belirlendi" dedi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, İl Özel İdaresi toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, deprem anı ve sonrası için kentte alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Depremlerin ardından hızlı olarak hareket edildiğini belirten Yılmaz, "Büyük bir felaket, büyük bir acı. Ülke olarak hep birlikte yaşıyoruz. Allah'ın izniyle hep birlikte de yaraları saracağız. Geçmişte de depremler, afetler yaşandı. Yaralarını sarma yönünde çok hızlı hareket edildi. Bingöl depreminden bunu en iyi biliyoruz. 2003 Bingöl depremi sonrası çok kısa sürede şehirde olsun, kırsal alanda olsun, çok büyük çalışmalar yapıldı. Van'da, Elazığ'da, Malatya'da, Afyon'da, İzmir'de birçok ilimizde benzer çalışmalar yapıldığını biliyoruz. İnşallah bu büyük afetin yaraları da en kısa sürede sarılacaktır" dedi.

"Bingöl yapı stoku açısından Bingöl Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesidir. Son 20 yılda yapı stokumuzun yüzde 75'ini yenilemiş durumdayız. Bu gerçekten büyük bir oran. 2011 sonrası gerileme oranımız aşağı yukarı yarı yarıya. Yüzde 50'si neredeyse 2011 sonrası. Yani Bingöl'deki yapı stoku oldukça kaliteli bir yapı stoku. Ama buna rağmen tabii riskli alanlarımız yok mu? Elbette var. Buna dönük de az önce bahsettiğim gibi riskli yapıları belirleme, riskli alanları belirleme çalışmamız da devam ediyor. Belediyemizin yine yaptığı çok kıymetli bir çalışma, jeofizik ölçümler tüm Bingöl'de şimdi bu çalışmayı yürütüyor. Şu ana kadar 86 yerde jeofizik ölçüm çalışması yapıldı. Bu çalışmayı 400'e kadar çıkartacak belediyemiz, dolayısıyla bütün Bingöl'ün zeminleri tekrar incelemeden geçmiş olacak. Daha önce üniversitede TİBİTAK tarafından fay hatları çalışması yapılmıştı. Sismik haritamız var. Ama bunu daha iyi detaylanmış halini belediyemiz ve ilgili kurumlarımız gerçekleştiriyor. Bunun sonunda da sağlam zeminlerimizi tespit edeceğiz. Bingöl'de kapalı cezaevimiz ile ilgili bir tahliye söz konusu, yine oranın yenilenmesine dönük bir çalışma düşünülüyor. Özellikle Yedisu ve Karlıova ilçemiz tabi Erzincan'a yakın bölge oldukları için riskli bir bölge buralarda da yenileme işlemleri yapmış durumdayız."

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023