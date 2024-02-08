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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk

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AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.

Adana'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Haddini bildireceğiz' diyene bak biz Adana'dayız

ELİTAŞ: İSTANBUL'DA ASKERDE GAZOZLA TIRAŞ OLURDUK

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise şöyle konuştu: "Bu belediyecilik hikayesi, Cumhurbaşkanımızın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilikle yazılmıştır. Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. O gün hatırlayan benim yaşımdakiler, 1994 yılında orada işi olan, eğitim hayatını gerçekleştirenler maalesef İstanbul'u bir çöp dağı, susuzluk içerisinde kıvranan bir çöl gibi görür. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Haddini bildireceğiz' diyene bak biz Adana'dayız

Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanı olunca belediyeciliğin tarihini yazdı. O günden bu tarafa Türkiye'nin 81 vilayetini gezin, her tarafta yemyeşil bir şehircilik görürsünüz. O, Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki attığı, yaptığı işlemlerle yazdığı belediyecilik destanının son hamlesidir. İşte biz bugün gerçek belediyecilik dediğimizde 21'inci yüzyıla girerken Türkiye'de belediyecilik hamlesini yapmak için yaptığımız mottolarda söylediğimiz şu, yaşanabilir şehirleri ortaya koyabilmek için, insanlarımızın layık oldukları bir seviyeye getirebilmek için çağdaş yere ulaştırabilmek için belediyeciliği, insanımız için yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Haddini bildireceğiz' diyene bak biz Adana'dayız

ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir (AK Parti), Seyhan Belediye Başkan Adayı Erdal Hatipoğlu (AK Parti), Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar (AK Parti), Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler (MHP), Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ (MHP), Kozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Atlı (MHP), İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Aydın Kangur (MHP), Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek (MHP), Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz (MHP), Pozantı Belediye Başkan Adayı Ali Avan (MHP), Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Aydın Kütükoğlu (MHP) sahneye davet edilerek tanıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Çelik AK Parti Adana Adana Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Kara_kalem:

O dönemlerde biz dağlarda mağarada yaşıyorduk elektrik Su yoktu ocak yoktu mum ışığında tenekeler Ile dereden su çeker Sokak ateşinde Yemek yapardık. Mahrem yerler yaprak ile kapatırdık . Ayakta çarık altımızda katır vardı.Allah sizi bildiği gibi yapsın Duyanda o dönemde Türkiye yoktu siz ile kuruldu insanlık gördük sanacak. Birip tükenmediniz .

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veli İdi:

Amca köyüne gitseydin o zaman. Köyünün şırıl şırıl akan derelerinin kenarında traş olsaydın

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Erkan Arslan:

Sanki Simdilerde Cok iyisinizde Eksimis Ayranla Trash Oluyorsunuz

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