AK Parti'li Bursalı, deniz taşkını nedeniyle zarar gören esnafla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, deniz taşkını sonucu yaşanan su baskınları nedeniyle zarar gören esnafı iş yerlerinde ziyaret etti.

Kordon'daki bir restoranda esnafla bir araya gelen Bursalı, yoğun yağışın ardından yaşanan afetle ilgili esnafla görüşüp bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını söyledi.

Mavişehir, Güzelbahçe ve Alsancak'taki esnafın zarar gördüğünü dile getiren Bursalı, "Pazar gününden beri devlet görevlilerimiz, başta AFAD olmak üzere hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışma sonucunda bir rapor ortaya çıkacak. Raporda hem yerel yönetimin hem hükümetin atacağı adımlar olacaktır." dedi.

İzmir'in bu olayı ilk kez yaşamadığını dile getiren Bursalı, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken aslında çok zor şeyler değil. Tamam yağmur çok yağdı ama denizin taşması başka bir şey. Kıyı koruma duvarlarını biraz daha yükseltirseniz o taşmayı engelleyebilirsiniz. Dalgakıran yaparsınız, denizden gelen hırpalanmayı önlemek aslında çok zor değil. Bunlar, yerel yönetimin ve belediyelerin yapması gereken şeyler. Bugün biz 'bunu sen yaptın, ben yaptım' anlayışından öte herkesin bir şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyoruz."