Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un annesi Hayriye Özsoy toprağa verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'un 96 yaşında vefat eden annesi Hayriye Özsoy, Yahyalı ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine çeşitli siyasi ve yerel yönetim temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Aynı camide, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın kuzeni Münir Çamlı'nın cenazesi de toprağa verildi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un 96 yaşında vefat eden annesi Hayriye Özsoy, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

Özsoy için Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe belediye başkanları, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Milletvekili Özsoy'a taziye dileklerini iletti.

Hayriye Özsoy'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ahçılı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın, Almanya'nın Hannover kentinde imam olarak görev yapan ve motosiklet kazasında hayatını kaybeden kuzeni Münir Çamlı'nın (52) cenazesi de aynı camideki törenin ardından Ahçılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Kayserispor Ali Çamlı AK Parti Yahyalı Kayseri Cami Yaşam Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title