AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan 'Kocasinan Bulvarı' isminin değiştirilmesine ilişkin açıklama

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından ismi "Mustafa Elitaş Bulvarı" olarak değiştirilen "Kocasinan Bulvarı" isminin muhafaza edilmesi yönünde karar alınmasını talebinde bulundu.

Okandan, parti binasında yaptığı basın toplantısında, "Çevre Yolu" olarak bilinen Kocasinan Bulvarı'na, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın isminin verildiğini anımsattı.

Söz konusu yolun dünya tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Mimar Sinan'ın adını taşıdığını vurgulayan Okandan, "Mimar Sinan, sadece Kayseri'nin değil, tüm İslam dünyasının ve dünya mimarlık tarihinin gurur kaynağı olmuş büyük bir ustadır. Onun eserleri, yüzyıllar boyunca insanlığa ilham vermiş ve Kayseri'nin adını evrensel bir düzeyde temsil etmiştir." dedi.

Okandan, Elitaş'ın bulvarın isminin korunmasının, Kayseri'nin kültürel ve tarihi değerlerine duyulan saygının açık bir göstergesi olacağını ifade ettiğini ve bu nedenle söz konusu isim değişikliğini kabul edemeyeceğini dile getirdiğini belirtti.

Elitaş'ın, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin söz konusu kararını yeniden değerlendirmesini istediğini anlatan Okandan, "Elitaş, bir sonraki meclis toplantısında 'Kocasinan' isminin bulvar üzerinde muhafaza edilmesi yönünde karar alınmasını talep etmektedir." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise isim değişikliğinin Mustafa Elitaş'ın şehre ve Türkiye'ye uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetlerin bir nişanesi olarak değerlendirildiği için gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ancak Sayın Bakanımızın, Kayseri'nin tarihsel kimliğine ve toplumsal hassasiyetlerine gösterdiği yüksek nezaket, sorumluluk ve yapıcı yaklaşım çerçevesinde ilettiği talep ve kıymetli görüşleri üzerine, şubat ayı meclisi toplantısında yeniden değerlendirilecektir. Sayın Bakanımızın her zamanki sağduyulu ve özverili yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyor, sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.