Cem Şahin Ovacık'ta Hastane ve Hükümet Konağı İnşaatını İnceledi

Cem Şahin Ovacık'ta Hastane ve Hükümet Konağı İnşaatını İnceledi
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesindeki hastane ve Hükümet Konağı inşaatlarını yerinde inceleyerek projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Şahin, sağlık ve kamu hizmet altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan projelerin ilerlediğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesinde yapımı devam eden hastane ve Hükümet Konağı inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Tam ve diğer protokol üyelerinden oluşan heyetle çalışmaları yerinde takip eden Şahin, yetkililerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Şahin, yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinin sağlık ve kamu hizmet altyapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla başlatılan 2 projeyi yakından takip ettiklerini belirterek, "Hastane ve Hükümet Konağı inşaatlarında çalışmaların ilerlediğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşımıza yakışır nitelikte, çağdaş ve erişilebilir hizmetler sunmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Karabük'ümüzün her köşesinde yatırımlarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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