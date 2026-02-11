AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan 'Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın kapanışında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Teşkilat yapımıza ilişkin değerlendirmelerde saha çalışmalarının sürekliliği, vatandaşla bire bir temasın güçlendirilmesi, birlik ve beraberlik ruhunun korunması ve teşkilat içi iradenin canlı tutulması yönünde güçlü bir ortak talep ortaya çıkmıştır." dedi.

Emine Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın kapanış programı, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdikleri "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı"nın finalinde, ortak bir emeğin, güçlü bir istişarenin ve derin bir tecrübenin sonucunu hep birlikte paylaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Partinin kuruluşundan bugüne bu davaya emek vermiş, taş üstüne taş koymuş her bir yol arkadaşlarının katkısıyla şekillenen çalıştayın, teşkilatların ne kadar diri ve güçlü bir hafızaya sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Ercan, çalıştayın sonuna gelinmiş olsa da lügatlerinde "son" olmadığını, sadece bir sonraki menzil için alınan taze bir nefes olduğunu ifade etti.

Çalıştayda, AK Parti'nin kuruluş harcını karan kurucu başkanların tecrübesi ile bugünün gençlerinin heyecanının birleştiğini dile getiren Ercan, "Köklerden Geleceğe" derken neyi kastettiklerini bu salonda bir kez daha müşahede ettiklerini belirtti.

Köklerinin, sadakat, fedakarlık, gönüllülük ve ihlas, geleceklerinin ise bu değerleri kaybetmeden, bu ruhu zedelemeden Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilme iradesi olduğunu ifade eden Ercan, AK Parti'li kadınların, teşkilata dahil oldukları ilk günden beri kapı kapı dolaştıklarını ve bu davayı omuzladıklarını bildirdi.

"Bu yürüyüşte öncü kadınların duruşu, emeği ve hassasiyeti yolumuzu aydınlatmıştır"

Kendileri için siyasetin, bir emanet, sorumluluk ve hizmet ahlakı olduğunu kaydeden Tuğba Işık Ercan, "Bu yürüyüşte öncü kadınların duruşu, emeği ve hassasiyeti her zaman yolumuzu aydınlatmıştır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yıllardır büyük bir zarafetle temsil ettiği anlayış, merhameti, sorumluluğu, çevreye, aileye ve insana karşı duyarlılığı merkeze alan bir siyaset ve toplum tasavvurudur. Onun 'İnsanı yaşat ki dünya yaşasın' anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar, kadının emeğinin, yalnızca görüneni değil, görünmeyeni de inşa ettiğini hatırlatır." diye konuştu.

Ercan, kadının, toplumu ayakta tutan vicdanın adı olduğunu belirterek, burada yaptıkları istişarelerin de bu vicdanın, bu sorumluluk bilincinin yansıması olduğunu kaydetti.

Çalıştay boyunca geçmişi konuşurken geleceği de inşa ettiklerini, tecrübeyi, yarının yol haritasına dönüştürdüklerini belirten Ercan, şöyle devam etti:

"Çünkü biliyoruz ki tecrübe aktarılmadıkça eksik, paylaşılmadıkça yarım kalır. İllerimizden gelen değerlendirme ve önerileri, Genel Merkezimizde titizlikle analiz ettik, tekrarlayan görüşleri, ortak ihtiyaçları ve sahadan yükselen güçlü talepleri tematik başlıklar altında topladık. Gördük ki teşkilatlarımız, Türkiye'nin geleceğine dair meseleleri ortak bir sorumluluk bilinciyle ele alıyor ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Bu süreçte en güçlü vurgulardan biri, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi olmuştur. Medya ve dijital platformların aile üzerindeki etkilerinden aile içi iletişimin güçlendirilmesine, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlıktan aile dostu çalışma hayatına kadar geniş bir yelpazede çok kıymetli öneriler sunulmuştur. Kadın emeğinin görünürlüğü, anneliğin korunması ve ev içi emeğin güvenceyle desteklenmesi yönündeki talepler teşkilatlarımızın sahadaki gerçekliği ne kadar yakından takip ettiğini göstermektedir. Kadın politikaları başlığında ise kadınların siyasal hayatta daha güçlü temsili, kadın kollarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, ekonomik güçlenmeyi destekleyen kooperatif ve girişimcilik modelleri, esnek çalışma imkanları ve sosyal güvence konuları öne çıkmıştır."

Bu taleplerin, kadınların hayatın her alanında güçlü, görünür ve güvenceli bir şekilde var olmasını hedefleyen bütüncül bir bakışın yansıması olduğunu vurgulayan Ercan, bu kapsamda 81 ilde başlattıkları girişimcilik ve e-ticaret seferberliğini güçlendirerek devam ettireceklerini söyledi.

"Hanımefendi'nin ortaya koyduğu vizyon, çalışmalarımız için yol gösterici olmuştur"

Kadın sağlığı ile anne-çocuk sağlığı kapsamında doğum izni, tüp bebek destekleri ile çocuklar ve gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele programlarının öncelik verilmesi gereken başlıklar olarak gösterildiğini dile getiren Ercan, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 2026 yılını 'Bağımsızlık Yılı' ilan ederek ortaya koyduğu vizyon, 81 ilde halihazırda yürüttüğümüz çalışmalarımız için yol gösterici olmuştur. Bu vesileyle zatıalinize bu salondaki kıymetli katılımcıların huzurunda bir kez daha şükranlarımı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın çıktılarının gerekli mercilerle paylaşılacağını ifade eden Ercan, bu çıktıları yol haritası olarak gördüklerini, köklerinden aldıkları ilhamla, sahadan gelen bu sesi politikalarına ve çalışmalarına rehber kılmaya devam edeceklerini söyledi.

Ercan, tecrübenin gücüyle "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, "Bu tecrübe, sadece yıl, ay, gün demek değildir. Bu tecrübe, 28 Şubat'ın karanlık ikna odalarında başörtüsüyle sınanan ama imanından ve davasından dönmeyen genç kızların direnci, kapı kapı dolaşıp AK Parti'yi anlatan, ayakları şişene kadar çalışan fedakar kadınların alın teridir, şehit ailelerine koşan, yetimlerin başını okşayan, mazlum coğrafyalara umut taşıyan gönül elçilerinin ihlasıdır. En zor zamanlarda 'Liderimiz yanımızda' deyip meydanları dolduran sadakatin adıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Genel Başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Son nefesime kadar da AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım." sözlerini anımsatan Ercan, aynı şuurla bu davaya hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kadın Kolları teşkilatının gönle dokunan, yarayı saran, sessiz ve derin izler bırakan bir hareket olduğunu anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Bu yolculukta bizlere her zaman zarafetiyle, vakarıyla ve anne şefkatiyle rehberlik eden kadınların toplumun her alanında güçlü olması için büyük emek veren saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin şu kıymetli sözünü hatırlatmak isterim, 'İnsanlığın sağduyusu ve vicdanı olan kadınlarımız, dünyanın da umududur.' Onun öncülük ettiği sosyal projelerdeki gönül dili, bizim teşkilat çalışmalarımızın da pusulasıdır. Bu vesileyle, liderliğiyle bizlere istikamet çizen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve 'Kadınların olmadığı bir geleceği tahayyül edemeyiz.' diyerek daima yanımızda olan saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum."