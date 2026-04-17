Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33'üncü yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı