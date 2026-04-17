Haberler

Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Okul saldırılarının ardından suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılmasının gündemde olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

AİLELER DE SORUMLU OLACAK 

Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

SİLAH MUHAFAZASINA DÜZENLEME 

Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

OKUL VE BENZERİ YERLERDE İŞLENEN CİNAYETLER... 

Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi. 

TELEVİZYON PROGRAMLARI 

Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Saldırganın 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmin Bozkurt:

Çok Dogru Bir Karar olur

Haber Yorumlarıserdar sarı:

geç kalınmış bir karar. çok güzel olur.

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor

Firmalar hazırlıklara başladı! Otobüs yolculuğuna ek ücret geliyor
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda

Okul saldırısında yaralanan öğrencilerden haber var