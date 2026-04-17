Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. Toprak altında kalan 55 yaşındaki Ramazan Küren’in cansız bedeni, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kazı sırasında kenara yığılan toprağın kayması sonucu işçi Ramazan Küren göçük altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve jandarma sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal’ın da katıldığı kurtarma çalışmalarında ekipler yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Küren’in cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi. Ramazan Küren’in cenazesi, incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Küren’in ölümü, ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı