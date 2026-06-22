İki Coğrafya Tek Ağıt: Gazze ve Srebrenitsa Anıldı

Ak Parti İzmir İl Başkanlığınca, Gazze ve Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramlarına dikkati çekmek amacıyla "İki Coğrafya Tek Ağıt" programı düzenlendi.

İzmir İktisat Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda, AK Parti İzmir İl Başkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile Srebrenitsa Soykırımı'nın hafızalarda canlı tutulması, toplumsal vicdanın diri tutulması ve gelecek nesillere tarihi sorumluluk bilincinin aktarılması amaçlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gazze ve Srebrenitsa'da yaşanan acıları, direnişi ve insanlık vicdanını konu alan video gösterimi yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, programda yaptığı konuşmada, insanlığın ortak vicdanında derin izler bırakan iki büyük acıyı hatırlamak ve bu acılar karşısındaki sorumluluğu bir kez daha ifade etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

"İki Coğrafya, Tek Ağıt" ifadesinin yalnızca bir slogan olmadığını belirten Saygılı, Gazze'de yaşanan acılar ile Srebrenitsa'da yaşananların insanlığın yakın tarihine kara sayfalar olarak geçtiğini ifade etti.

Saygılı, Srebrenitsa'da dünyanın gözleri önünde binlerce insanın katledildiğini dile getirerek, "Avrupa'nın ortasında yaşanan bu büyük trajedi, yalnızca Bosna halkının değil, bütün insanlığın hafızasına kazındı. Bugün Gazze'de yaşananlar da benzer şekilde vicdan sahibi herkesi derinden yaralamaktadır." dedi.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve insani bağlarının yalnızca devlet sınırlarıyla açıklanamayacağını ifade eden Saygılı, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir gönül coğrafyasıyla bağlarının bulunduğunu kaydetti.

Saygılı, Türkiye'nin Bosna'da yaşananlara sessiz kalmadığını, Gazze'deki gelişmeler karşısında da duyarlılığını sürdürdüğünü belirterek, gelecekte de dünyanın herhangi bir yerinde yaşanacak zulüm karşısında da adaletin ve insanlığın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mazlumların Türkiye'ye önemli sorumluluklar yüklediğini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güçlü olması yalnızca bizim için değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için de hayatidir. Türkiye ne kadar güçlü olursa adalet o kadar güçlü olacaktır. Türkiye ne kadar güçlü olursa barış o kadar kalıcı olacaktır. Türkiye ne kadar güçlü olursa mazlumların umudu da o kadar büyüyecektir."

Programda Gazze ve Srebrenitsa için ağıt ve ezgi dinletileri sunuldu.

Program kapsamında Gazze ve Srebrenitsa temalı resim sergisi, Srebrenitsalı şehit annelerine ait eşarpların yer aldığı sergi ile mektup yarışmasında dereceye giren eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ve beraberindeki şehit anneleri ile Gazzeli şehit anneleri katıldı.