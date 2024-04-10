AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Avrupa Ekonomik Senatosu Fahri Senatörlüğüne layık görüldü

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Avrupa Ekonomik Senatosu Fahri Senatörlüğüne layık görülerek, üst düzey temaslarda bulunduğu Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) barışı ve engelsiz yaşam için mücadele etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Bayram, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AP'deki üst düzey temasları sırasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bayram, "İnşallah bu bayram, gözyaşlarının dinmesine ve savaşın bitmesine vesile olur." dedi.

Bayram, "Ben bugün, Brüksel'de geniş ailem Avrupalı parlamenter arkadaşlarla bir araya geldim. Avrupa Ekonomik Senatosu Fahri Senatörlüğü unvanı verildi. Ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu unvana kendi hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminde ve kitabında anlatılan mücadelesi dolayısıyla layık görüldüğünü anlatan Bayram, daha önce İngiltere'de, Strazburg'da filmin gösterimi çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunduğunu, bunların mayıs ve haziranda Cenevre ve Birleşmiş Milletlerdeki (BM) programlarda devam edeceğini dile getirdi.

Bayram, "Bu coğrafyada Türkiye'siz yürümek kolay değil. Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var." dedi.

"Umut olmaya, ışık olmaya çalışıyoruz. İnsanlığın buna ihtiyacı var." değerlendirmesini yapan Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğine işaret etti.

Bayram, "Siyaseten amacımız bu, umut olmak. İnsanların yüzündeki tebessümü artırmak. Hedefim, 81 ilimizde Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam Merkezlerini hayata geçirmek. Engelliler ve yaşlılar için bir yaşam ve terapi merkezi oluşturmak." diye konuştu.

Buğday Tanesi Vakfını hayata geçirdiklerini dile getiren Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engelsiz yaşam adına yapılan "sessiz devrimi" taçlandırırken diğer yandan Türkiye'nin tanıtımı için gönül elçiliğini yapmayı amaçladığını belirtti.

Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yumuşak güçle dünyanın barış dili olacağız. Hiçbir yerde kan akmasın istiyoruz. Doğa, tabiat zaten yapacağını yapıyor. Depremiyle, pandemisiyle nice canları aramızdan alıyor, nicelerini engelli bırakıyor. Birbirimize zulüm etmeyelim, birbirimizi öldürmeyelim. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ölmesin. İnsanlar, insanlık ölmesin. Brüksel'den sesleniyorum; dünyaya haykırıyorum; Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Dünyanın hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Barış istiyoruz, engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin."

Avrupa Ekonomik Senatosu yetkilileriyle temaslar

Bayram, Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Freidrich ve Avrupa Ekonomik Senatosu Başkan Yardımcısı Daniel Bercel ile bir araya geldi.

Buluşma sırasında yaptığı açıklamada Freidrich, Bayram'ı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, engelli bir birey olarak herkesin her alanda başarılara imza atabilmesi için bir şansı olması gerektiği mesajını verdiğinden kendisine teşekkürlerini iletti.

Bayram da Freidrich'e teşekkür ederek, Türkiye'nin "Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığı" kurarak dünyaya örnek olacağını kaydetti.

EPP Başkanı Weber ile görüşme

Bayram, AP'nin en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber ile de görüştü.

Bayram, Weber'e "Buğday Tanesi" kitabını takdim etti. Weber de çabaları için Bayram'a teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletti.