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AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı

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AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçede oturduğu esnada ensesine isabet eden yorgun mermi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir hastaneye kaldırıldı.

Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan 60 yaşındaki Gökdemir'in ensesine yorgun mermi isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yorgun Mermi İle YaralandıAK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

"ARTIK BU İŞE BİR SON VERELİM"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf abimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme AK Parti sakarya Karasu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Doğrucu:

Sıkıanın eline sağlık

10
8
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Serkan Özcan:

normal bi vatandaşın başına gelsin kimsenin umrunda olmaz

17
1
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Hans Peter:

Gec bile kalindi. Sözde olmuyor yasa cikmasi lazim. Ülkede herkes silah alabiliyor rahatca seker alir gibi.

14
4
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Anty-Partizan:

Mermi bile dusmanmis demek..Gecmis Olsun

10
2
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Hasan Turk:

Gecmis olsun.asker ugurlamasi gibi terore acil agir cezalar getirilmeli.aaker dualarla ugurlanir toplumu rahatsiz ederek degil.sifa dilerim.

10
2
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