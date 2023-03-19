AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Çanakçı'da partililerle bir araya geldi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sözü geçen bir ülke haline geldiğini belirtti.

Çanakçı ilçesinde partililerle bir araya gelen Öztürk, AK Parti mensuplarının hangi görevi üstlenirse üstlensin, ortak bir dava için mücadele ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin kocaman bir aile olduğunu ifade eden Öztürk, "Geçmişten bu yana teşkilatımızın her bir kademesinde emeği geçen yol ve dava arkadaşlarımızı hep bir arada görmek bizler için büyük mutluluktur. Biz, AK Partili dava arkadaşlarımızla kocaman bir aileyiz. Yolumuz aynı kutlu dava, yolumuz aynı kutlu yoldur." dedi.

Milletvekili Öztürk, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçime ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

" Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi. 2023 seçimleri bu kutlu dava için çok önemli. Büyük Türkiye hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğümüz 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek vermek zorundayız. Teşkilat mensuplarımızdan aldığımız güçle birlikte bu doğrultuda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye Giresun'dan en yüksek oranda desteği vereceğiz inşallah."