AK Parti Genel Sekreteri Şahin, ÜNİAK Gençlik Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ak Parti gençlerin heyecanıyla dinamizmiyle bugünlere gelmiş, başarılar elde etmiş bir partidir. AK Parti gençlere değer veren, önem veren, güvenen bir partidir." dedi.

Şahin, parti genel merkezinde gerçekleştirilen ÜNİAK Gençlik Zirvesi'nin kapanışında yaptığı konuşmada, çok seçkin bir kitleyle beraber olduğunu, çok anlamlı ve güzel bir tablo ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte gençlik alanında bir zihniyet devriminin yaşandığını ifade eden Şahin, "Paradigma değişikliğine gidildiğini görüyoruz. öz güveni yerine gelmiş, enerjisini ülkesinin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için kullanan bir gençliğin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Şahin, AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu belirterek, "AK Parti gençlerin heyecanıyla, dinamizmiyle bugünlere gelmiş, başarılar elde etmiş bir partidir. AK Parti gençlere değer veren, önem veren, güvenen bir partidir. Gençlerin de en çok güvendiği, değer verdiği, destek verdiği parti AK Parti'dir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'de gençlerin siyasetin öznesi haline geldiğini, gençlerin enerjisi, fikriyatı, görüşleri, önerileri, düşünceleri ve eleştirileri doğrultusunda siyasete yön verdiklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Yalnızca bizim siyasetimizden etkilenen değilsiniz. Bizim siyasetimizi oluşturansınız aynı zamanda. Sizin zihninizden, yüreğinizden geçenler politikaya dönüşmekte, hizmete, esere dönüşmekte. Bugün AK Parti bir dünya markası ise bugün Cumhurbaşkanımız bir dünya lideriyse bu sizlerin enerjisi, desteği sayesindedir. Gençlerimizin liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durması sayesindedir. Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda dünya 5'ten büyüktür diye haykırıyorsa, daha yaşanabilir, daha adil bir dünya mümkün diyorsa bu sizlerden aldığı destek sayesindedir."

Şahin, gençler üzerinde son dönemlerde Z, Y, X gibi kategori yapılmasının suni, yapay ve zorlama bir yöntem olduğunu, bu çalışmaların gençleri bir kalıba sokarak bütün farklılıklarını yok edip, onları şekillendirmek amacıyla yapıldığını belirterek, "Sen şu kuşaksın, beğenilerin zevklerin budur, şunun arkasından koşarsın gibi bir dayatma amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Binler, onbinler, yüzbinler, milyonlarca gençten insandan yürekten, bireyden bahsediyoruz. Bütün bunları tek bir harfin parantezine almak ne kadar doğru olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyüyen, kalkınan gelişen bir ülke olduğunu aktaran Şahin, son 20 yılda her alanda çok önemli mesafeler kat ettiklerini ve sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Türkiye kilit bir rol üstleniyor"

Şahin, şunları kaydetti:

"Demokraside, insan haklarında, özgürlükte, hukukta, adalette tarımda, bilişimde, teknolojide diplomaside. Hangi alana bakarsak bakalım. 20 yıl öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında çok büyük farklar var. Gençler sayesinde çok önemli işler gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Her alanda, daha büyük hizmetlere imza atacağımıza da canı gönülden inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayiine baktığımızda yüzde 20 olan yerlilik oranını son 20 yıl içinde yüzde 80'e çıkardık. Bugün artık kendi savaş gemisini tasarlayan ve uygulayan bir Türkiye var. Silahlı, silahsız insansız hava araçlarını yapabilen, bunu ihraç edebilen bir Türkiye var. Kendi piyade tüfeğini, yerli otomobilini yapabilen bir Türkiye var.

Dış politikaya baktığımızda artık Türkiye'nin içinde yer almadığı bir denklemin kurulması mümkün değil. Türkiye, fikri merak edilen, görüşü önemsenen, politikaları dikkate alınan bir ülke durumunda. Son haftalara baktığımızda Türkiye'yi ziyaret eden devlet başkanları trafiğini takip etmekte zorlanıyoruz. Almanya, Hollanda, Ukrayna ve Rusya temasları ve bütün dünyanın gözünde Antalya Diplomasi Formunun yapıldığı bir Türkiye var. Türkiye bu dönemde bölgesel ve küresel denklemlerde önemli, kilit bir rol üstleniyor."