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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilk yorum

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilk yorum
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. İnan, istifayı "CHP belediyeciliğinin çöküş itirafı" olarak nitelendirerek, "Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. İzmir sahipsiz değildir. AK Parti kadroları var!" ifadelerini kullandı.

  • Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bağımsız devam etmek üzere CHP'den istifa etti.
  • AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Tugay'ın istifasını 'CHP belediyeciliğinin çöküş itirafı' olarak nitelendirdi.
  • İnan, AK Parti'nin ilk seçimde İzmir'deki CHP yönetimini sonlandıracağını söyledi.

CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası siyaset gündemindeki yerini korurken, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan istifaya ilişkin ilk yorum geldi. 

"CHP BELEDİYECİLİĞİNİN ÇÖKÜŞ İTİRAFIDIR"

İnan, Tugay'ın partisinden istifasını İzmir açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamasında sert ifadeler kullanan İnan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının partisinden istifası, İzmir için CHP Belediyeciliğinin çöküş itirafıdır" dedi.

"İZMİR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Cemil Tugay'ın bağımsız olarak da İzmir'e çözüm üretemeyeceğini savunan İnan, meselenin yalnızca şahsi bir problem olmadığını belirtti. İnan, bu tablonun 25 yıllık CHP yönetim anlayışının sonucu olduğunu ifade etti.

"BU DÖNEMİ İLK SEÇİMDE BİTİRECEĞİZ"

İzmir için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan İnan, "İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkâr olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var" ifadelerini kullandı.

İnan, AK Parti kadrolarının bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştığını belirterek, "Bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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