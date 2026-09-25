AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Hatay'da konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "İnşallah Türkiye, bu kanunun öngördüğü şekilde uygulanmak suretiyle bu illeti sona erdirecek. O zaman birlik ve bütünlüğümüz pekişmiş, iç cephemiz güçlü bir hale gelmiş olacak." dedi.

Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Burada konuşan Yazıcı, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana icraatlerinin insan odaklı olduğunu söyledi.

Türk milletinin 6 Şubat 2023'te büyük bir felakate maruz kaldığını hatırlatan Yazıcı, afetin ardından yıkılan ev ve iş yerlerinin yerine yenilerinin hızlı bir şekilde yapılarak hak sahiplerine verilmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 50 yıla yakın süredir birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan bölücü terör örgütü PKK, KCK ve türevlerinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi, sahip oldukları silah ve mühimmatı teslim etmeleri koşuluyla yapılmış olan bir düzenleme. İnşallah Türkiye bu kanunun öngördüğü şekilde uygulanmak suretiyle bu illeti sona erdirecek. O zaman birlik ve bütünlüğümüz pekişmiş, iç cephemiz güçlü bir hale gelmiş olacak."

Yazıcı, bu süreçte şehitler, gaziler ve ailelerini üzecek tutum içerisinde olmadıklarını belirtti.

"Terörsüz Türkiye" ile çok daha güçlü hale gelineceğini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bizim en büyük zenginliğimiz kardeşliğimizdir. 86 milyonun kardeşliği, hedefimiz bu. Bu süreci Türkiye Modeli ismini verecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Dünyada benzerleri hep dış güçler, üçüncü bir göz ve aracılarla olmuş ama Türkiye bu terörist faaliyetin sonlandırılması, örgütlerin feshedilmesi net olarak niteleyeceğimiz Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projemizi kendi imkanlarıyla, kendi perspektifiyle gerçekleştiren bir ülkedir. Bu modelin ismi tarihe Türkiye Modeli olarak geçecek."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun soykırımcı olduğunu dile getiren Yazıcı, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de konuşmaya çıktığında genel kurul salonunun boşaldığını ifade etti.

Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösteren Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı konuşmada da hadsizlik yaparak dünya lideri Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmaktan da o edepsizlikten de geriye durmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dinlediniz. Uluslararası camianın da sahip olduğu değerler var. Uluslararası bir hukuk var. O hukuku ihlal edenleri yargılayacak mahkemeler, adalet divanı, uluslararası ceza mahkemesi var ve o yapıların oluşumuna öncülük yapmış kimi devletler insan kasabı, soykırımcı Netanyahu'ya jandarmalık yapıyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünde insanlığın kazandığı değerleri dile getiren, o değerleri yüksek tonla haykıran tek lider Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan."

Yazıcı, her hal ve şartta mazlumların sözcülüğünü sürdürmeye devam edecek olanın Türkiye Cumhuriyeti ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Yazıcı'yı, Hatay'da ağırlamaktan gurur ve şeref duyduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Hatay Teşkilat Buluşması yapıldı.

Buradaki programın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yazıcı ve Yayman ile beraberindekiler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edilen Hatay Devleti dönemindeki meclis binasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Yazıcı ve Yayman, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldiler.

Kaynak: AA