AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Konya'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, "Her bir şehrimizin, her bir vatandaşımızın meselesini kendi meselemiz bilen bir sorumlulukla, milletimizin derdine derman olma iradesiyle durmaksızın, yılmadan, yorulmadan kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Uygur, Konya'da Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen "Bir Sofrada Vuslat" programında, Anadolu topraklarının asırlar boyunca farklı düşünceleri, muhtelif hayat tarzlarını ve ayrı yolları aynı irfan ikliminde buluşturduğunu, müstesna bir hafızayı muhafaza ettiğini söyledi.

Konya'nın da içinde yer aldığı bu coğrafyada ilimle marifetin, emekle sebatın, imanla mesuliyetin daima yan yana yol aldığını dile getiren Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bugün bu sofrayı tam olarak bu anlayışla kurduk, aynı menzile yönelmek, ortak bir aklı ve müşterek bir vicdanı tahkim etmek, birlikte yaşama iradesini daha da derinleştirmek için. Konya, mazisinden aldığı kudretle ve hoşgörüyle istikbalini azimle inşa eden bir şehir. Bu canlılık, bu üretkenlik ve bu metanet Türkiye'nin yarınlarına yürüyüşünde en sağlam dayanaklardan biri. 'Bir sofrada' buluşmalarımız milletimizin her kesiminin sözünün değer bulduğu ortak aklın olgunlaştığı, istişarenin güç kazandığı sahici zeminler. 'Zaferden değil seferden sorumluyuz' anlayışıyla çıktığımız bu yolda Balıkesir'de 'Demokrasi', İstanbul'da 'Teşkilat', Bursa'da 'Rumeli Balkan', Sivas'ta 'Canlar', Kırşehir'de 'Ahiler', Kahramanmaraş'ta 'İhya ve İnşa', İzmir'de 'İlle de Roman', Şırnak'ta 'Şehr-i Nuh' sofralarını da aynı hassasiyetle, aynı gönül diliyle kurduk."

Alimler diyarı Konya'da da "Vuslat" diyerek bir araya geldiklerini belirten Uygur, vuslatın, yakınlığı çoğaltan, muhabbeti derinleştiren, gönüller arasında bağ kuran bir anlayışın adı olduğunu belirtti.

Belgin Uygur, bu anlayışın insanı merkeze alan, emanet bilincini önceleyen, yolunu irfanla tayin eden bir duruştan geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Konya'da kurulan her sofra sorumlulukla yoğrulmuş bir niyetin, istikametle beslenen bir yürüyüşün ifadesidir. Bu sebeple Konya'da vuslat, bir kavuşma olduğu kadar bir idrak ve yenilenme halidir. Geçtiğimiz günlerde Konya'da idrak edilen Şebiarus, bu şehrin taşıdığı manevi derinliği bir kez daha hepimize hatırlatmıştır. Bu iklim de kavuşma, tazelenmeyi, arınmayı ve istikameti diri tutmayı beraberinde getirir. Mevlana Hazretlerinin asırlardır gönüllerde yankılanan daveti, insanı merkeze alan, hikmeti esas alan, sabırla ve merhametle yol alan bir medeniyet tasavvurunu bugün de canlı tutmaktadır. 'Yine gel, yine gel. Kim olursan ol, yine gel' çağrısı kuşatan ve birleştiren bir irfanın sesidir. Bizim siyaset anlayışımız da işte bu irfan ikliminden beslenir."

Milleti merkeze alan, toplumun her kesimine temas eden, ortak aklı güçlendiren bir duruşla hareket ettiklerinin altını çizen Uygur, "Bu yaklaşım, toplumsal uyumu pekiştirir, karar süreçlerine derinlik kazandırır, atılan adımlarda kalıcılık sağlar. Sivil toplumun katkısını, milletimizin beklentilerini, şehirlerimizin taşıdığı birikimi son derece kıymetli buluyoruz. Bu sofralarda dile getirilen her sözü, itinayla ele alınan, hakkıyla değerlendirilen ve geleceğe taşınan bir emanet olarak görüyoruz. Bu çizgi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen, sözü ciddiyetle ele alan, kararı milletle birlikte veren bir siyaset ahlakının ifadesidir." diye konuştu.

İstişareyi bir tercih değil, asli bir sorumluluk olarak gördüklerine dikkati çeken Uygur, şöyle devam etti:

"Bu sebeple biz söyleneni not eden değil, mesuliyet bilen bir yol izliyoruz. Milletin sesini duymayanın istikamet bulamayacağına, milletle atılmayan hiçbir adımın kalıcı olmayacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu duruş, milletle kurulan bağdan güç alan, hesabını millete veren ve istikametini milletten alan bir kararlı yürüyüş olarak sürecektir. Kıymetli dostlar, inanıyorum ki Konya'dan yükselen bu vuslat çağrısı ülkemizin dört bir yanında karşılık bulacak, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirecektir. Her bir şehrimizin, her bir vatandaşımızın meselesini kendi meselemiz bilen bir sorumlulukla, milletimizin derdine derman olma iradesiyle durmaksızın, yılmadan, yorulmadan kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de Belgin Uygur'a, Konya'da düzenledikleri program dolayısıyla teşekkür etti.

Konya'nın geniş bir sivil toplum kuruluşu ailesine sahip, vakıf medeniyetine bağlı, vakfın önemini bilen bir şehir olduğunu kaydeden Özgökçen, Konya'da da istişareye büyük önem verildiğini aktardı.

Göreve geldiği günden bu yana istişareye büyük önem verdiğini belirten Özgökçen, şunları paylaştı:

"Yaklaşık 11 aylık süre içerisinde de bu anlayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. İstişare kültürüyle çalışmalarımıza devam ettik. Bugün de Genel Merkezimizin, Genel Başkan Yardımcımızın bu programı düzenlemesi bizim açımızdan son derece önemli. Burada yine sorunları beraber masaya yatıracağız, istişare edeceğiz ve inşallah yaraya merhem olma noktasında bir irade ortaya koyacağız."

Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.