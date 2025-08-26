AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Irak ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Irak ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecini anlatma imkanı bulduklarını belirterek Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetinin dikkate alınmasının son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Irak'ın Erbil kentine 2 günlük ziyaret gerçekleştiren Sırakaya, burada yetkililer, siyasi partiler ve STK'larla yaptığı görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani başta olmak üzere siyasi partiler ve STK'larla bir araya geldiklerini aktaran Sırakaya, "Tüm görüşmelerimizde Türkiye'mizin hassasiyetini dile getirebilme imkanımız oldu. Tüm bu görüşmelerimizde Türkiye'mizin, özellikle terörsüz Türkiye noktasındaki hassasiyetini net bir şekilde ifade ettik." dedi.

Sırakaya, "PKK terör örgütü olsun, FETÖ terör örgütü olsun, DEAŞ terör örgütü olsun bunlarla amasız fakatsız lakinsiz bir şekilde mücadelesini gerçekleştirmiş olan Türkiye'mizin bu hassasiyetinin buradaki tüm siyasi partiler tarafından bölge ve merkezi hükümet tarafından dikkate alınması son derece kıymetli. Bölgemizde herhangi bir şekilde bir terör örgütünün kendisine alan bulmuş olması bölgenin istikrarı anlamında son derece tedirgin edici bir durumdur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Dışişleri Başkanlığı heyeti olarak Irak ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin en üst seviyesini yaşamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Sırakaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem diplomatik ilişkilerimizin hem diplomatik temaslarımızın ama aynı zamanda stratejik işbirliğinin gelmiş olduğu nokta hakikaten memnuniyet verici.

Bu anlamda Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin sadece iki ülke arasındaki ikili ilişkiler anlamında değil bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde hakikaten bir güvenlik havzası noktasına, bir barış adası noktasına doğru hızlı adımlarla devam ettiğini gözlemleme imkanımız oldu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Türkiye'nin hem bölgesel anlamda hem Irak'ın kendi iç işleriyle ilgili konularda katkı sunma durumunda olduğu alanlara katkı vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Sırakaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşmalarında Türk, Kürt, Arap birlikteliğinin bölge barışı için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu ifade ettikleri söylemlerini bir kere daha burada tekrarladık." dedi.

Türkiye ile ilgili olarak bölgedeki hüsnü kabulün yüksekliğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Sırakaya, "Türkiye'mizin özellikle diplomatik anlamda bölgemizin bir barış havzası olması noktasındaki çalışmalarının, burada büyük bir memnuniyetle müşahede edildiğini gözlemleme imkanımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar

Sırakaya, Erbil ile Bağdat merkezi hükümeti arasında var olan bazı sorunların giderilmesi konusunda Türkiye'den istenen destek noktasında her iki tarafın da daha mutedil şekilde konulara yaklaşarak çözüm bulmalarını arzu ettiklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Irak'a her türlü desteğe hazır olunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Petrol akışının tekrar başlayabilmesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu tekrar ifade ettik.

Bu anlamda Bağdat merkezi hükümeti ile bölge yönetimi arasında maaşların ödenmesi konusunda bazı aksamaların olduğunu ifade ettiler. Bu konuyla ilgili olarak bizlerin katkısının kıymetli olduğunu ifade ettiler."

"Irak ile yaklaşık 17 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var"

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilere dair ise Sırakaya, "Irak ile yaklaşık 17 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bunun yaklaşık yüzde 30'luk kesimini IKBY ile gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Habur Sınır Kapısı'nın geçişinde kolaylık sağlanması bizim için kıymet taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, terör örgütünün alan bulmaması için çalıştıklarını vurgulayarak "Biz bölgemizde asla sadece terörsüz Türkiye değil aynı zamanda Suriye'de, aynı zamanda Irak'ta, aynı zamanda İran'da da bu terör örgütünün herhangi bir uzantısının alan bulmaması için mücadele ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, "Herhangi bir itiraz söz konusu ise bunların zaten demokratik bir ortamda dillendirilebileceği bir düzlemin varlığının son derece kıymetli ve değerli olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi'ni (ITC) de ziyaret ettiklerini hatırlatan Sırakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkmen kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların sorunlarını dinleyebilme imkanımız oldu. Eğitimden siyasete, kültürden ekonomiye varana kadar geniş bir perspektifte kendileriyle detaylı bir şekilde görüşebilme imkanımız oldu.

İki günlük ziyaret sonrasında yapmış olduğumuz ikili görüşmelerdeki tüm bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi inşallah döndükten sonra ilgili kurumlarımızla da görüşecek, Sayın Cumhurbaşkanımıza da detaylı bilgi aktarımı sağlamış olacağız."