AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partisinin hizmet muhalefetin ise hezimet belediyeciliği yaptığını ifade ederek, "Üzerinden bir dönem bile geçmeden milletin umutlarını boşa çıkardılar." dedi.

Demir, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, insanlara en güzel hizmetin sunulacağı yerin yerel yönetimler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede bir acı duysa, nerede bir feryat duysa onu dindirmeyi kendisine vazife etmiş bir lider olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bizler mazlumların yanında olduğumuz kadar güçlüyüz. Bizler Hakk'ın, haklının yanında bulunduğumuz kadar güçlüyüz. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Bugün ülkemiz uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç ise bugün küresel bir aktör yolunda emin adımlarla ilerliyorsa biz de 1071'den 1074'e ve oradan 2025'e gelen bu süreçte tarihin bize yüklediği mazlumların hamisi olma misyonumuzu başarıyla yerine getiriyoruz."

Demir, AK Parti'li belediyeler olarak hizmet odaklı, vizyoner, hizmet ve eser belediyeciliği ile gönül belediyeciliğini bir araya getirerek şehirlere çağ atlattıklarını söyleyerek, "Milletimizle aynı duyguyu hissettik. Onların ne düşündüğünü düşünmek, onların ne arzu ettiğini hissetmek ve onların ihtiyaçlarını da önceliklendirmek bizim vazgeçilmezimizdir. Bizim belediyecilik anlayışımız masa değil, saha belediyeciliğidir. Biz masalarımızda oturan insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.

Muhalefet belediyelerini de eleştiren Demir, şöyle konuştu:

"Biz çöp çukur belediyeciliğini yıllar öncesinde kapattık. Bakın şu anda İzmir'i görüyoruz. İzmir'de bizzat belediyenin başlattığı kentsel dönüşümde bizzat belediyenin kurduğu kooperatifte insanlar yolsuzlukla karşı karşıyalar. Bir ev birden fazla insana satıldı. Kooperatif üyelerinin paralarını ödediği halde ev sahibi olamadıkları bir dönem yaşanıyor arkadaşlar. Şu anda CHP'li belediyeleri göz önünde bulundurduğumuzda çöplerden geçilmiyor. Şu anda İzmir Körfezi kokudan geçilemiyor. Koca İzmir Körfezi yani Ege'yle ilişkisi olan aslında isteseniz de kirletemeyeceğiniz bir yer, yanından geçilemiyor. O en güzel İzmir'in caddeleri şu anda bu sıcakta insanların yaya yürüyeceği yerler olmaktan çıktılar. Allah'a çok şükür biz bunların hepsini bakın 1994 yılında bitirdik. Ama gelin görün ki CHP belediyeciliği, üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hala belediyenin ABC'si olan kısmı aşamamış durumdalar. Dolayısıyla onlar bunu yaparken biz akıllı kentlerden, kent bilgi sistemlerine, coğrafi bilgi sistemlerine dijitalleşmeden çevreye, oradan afet yönetimine kadar yeni dönemin belediyeciliklerini gerçekleştiriyoruz."

Milletin gönlünde yer etmeyenin şehirlerde iz, eser bırakamayacağına vurgu yapan Demir, temel hedeflerinin milletin gönlünü kazanmak olduğunu dile getirdi.

Demir, belediyeciliğin her şeyden önce insanlarla gönül köprüsü kurmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz hizmet belediyeciliği yaparken onlar hezimet belediyeciliği yaptılar. Üzerinden bir dönem bile geçmeden milletin umutlarını boşa çıkardılar. Biz eser belediyeciliği yaparken onlar hasar belediyeciliği yaptılar. Bakın İstanbul'da biz metroları başlattık metroları, başlamış metrolara bunlar hafriyat döktüler. Bunların işleri güçleri AK Parti'nin yaptığı hizmetleri akamete uğratmaktır. Ellerinden gelince hafriyat dökerler, ellerinden gelmezse yalan yanlış sosyal medya üzerinden saldırırlar. Onlar hala yerel yönetimlerinin ABC'si olan çöp, çukur, çamur dönemini atlatamadılar.

CHP'li belediyeleri görüyoruz. Bakın maaşlarını ödeyemiyorlar. Bizim başlattığımız dönemde bizim kaybettiğimiz yerlerde sosyal tesisler kapandı arkadaşlar. Bunun en güzel örneklerini İstanbul'da görüyoruz. Bir saat gibi çalışan İETT'nin otobüsleri yolda yanmaya başladı. Olağanüstü bir trafiği gördüğümüzde muhakkak bilin ki ileride bir İETT otobüsü ya yanmıştır ya arızalanmıştır yolun ortasında bekliyordur. Peki neden oldu biliyor musunuz? Bizim dönemimizde en basitinden İETT otobüslerinin bakım ve onarımı yaklaşık yedi farklı bölgede yine yaklaşık yediden fazla müteahhitle yapılıyordu. Bunlar gelir gelmez partileriyle ilgili olan insanlara verdiler ve bütün İETT otobüslerini sadece bir firmayla tamir ettirmeye kalktılar. Bakım ve onarımlarını o firmayla yapmaya kalktılar. Üstelik de bu firmadan daha uygun teklif veren Mercedes ve benzeri dünya çapında önemli bakım onarım firmalarına vermediler. Dolayısıyla milletin bu parasını çarçur ettiler."

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İl Başkanı Koray Erdoğan ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.