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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "23 Şubat'ta Büyük Kongremizde Türkiye'de bambaşka bir başlangıcın kapısını aralayacak, partimizde yeni Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamış olacağız." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "23 Şubat'ta Büyük Kongremizde Türkiye'de bambaşka bir başlangıcın kapısını aralayacak, partimizde yeni Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamış olacağız." dedi.

Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde, dünya lideriyle çalıştıklarını söyledi.

Partide bugüne kadar görev alanlara teşekkür eden Kandemir, şöyle konuştu:

"Adana'da bir devir teslim yapacağız. Bayrağı hakkıyla taşıyan, mücadele eden Ozan (Gülaçtı) Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kendisini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi yeni bir rüzgar var, büyük bir heyecanla bayrağı tanıdığınız, bildiğiniz bir ağabeyimiz devralacak. Tamer (Dağlı) Başkanıma şimdiden başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Adana'nın bu yiğit evladı, Kozan'ın yiğit çocuğu Adana'da bir başka hava estirecek."

Kandemir, kongrede yeni başlangıç yapılacağını vurgulayarak, "İnşallah Adana'da estireceğiniz, Çukurova'nın bu güzel rüzgarı Türkiye'yi ısıtacak, Türkiye'ye bahar getirecek." dedi.

AK Parti'nin 23 Şubat'ta 8. Büyük Olağan Kongresi'ni gerçekleştireceğini anımsatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 Şubat'ta Büyük Kongremizde Türkiye'de bambaşka bir başlangıcın kapısını aralayacak, partimizde yeni Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralamış olacağız. İşte bugün hem içeride hem dışarıda Adana yüreğiyle, heyecanıyla, muhabbetiyle bizi karşıladı. Size şükranlarımızı sunuyoruz. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. 'Hamdolsun Tayyip Erdoğan var, AK Parti var' diyen herkese bir mesaj göndereceksiniz. Buna inanıyorum."

Gülaçtı ve Dağlı'nın konuşmaları

AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı da Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızca milletin değil, aynı zamanda gönüllere dokun bir dava adamı olduğunu ifade etti.

Onun kararlılığı, vizyonu ve millet aşkıyla çıktığı bu yolculuğun, kendilerine her zaman rehber olduğunu vurgulayan Gülaçtı, "Mazlumların sesi, milletimizin umudu olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız yalnızca bugüne değil, geleceğe de ışık tutan eserlerle Türkiye'yi bir dünya markası haline getirmiştir. Bizlere düşen ise onun liderliğinde bu davayı daha da yukarıya taşımaktadır." dedi.

Gülaçtı, bu kutlu davaya, partisine hizmet etmekten her zaman onur ve şeref duyduğunu dile getirerek bayrağı devralacak Tamer Dağlı'ya başarılar diledi.

AK Parti İl Kongresi'nde tek aday olan Tamer Dağlı da kongrenin herkes için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Söz veriyoruz ve diyoruz ki; Adanalıların tamamının gönlüne girmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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