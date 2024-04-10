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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak, Bayramda Görev Başındaki Güvenlik Güçlerini ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Eskişehir- Ankara kara yolunda görevleri başında olan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Gürcan ve Albayrak, daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geçti.

Sevgi Evlerinde barınan çocuklarla da bir araya gelen Milletvekili Gürcan, yaptığı açıklamada, bayramlarda hiç kimsenin yalnız kalmaması, yolları gözleyenlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal devletin dünyada en güzel temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Gürcan, çocuklara bir nebze de olsa aile eksikliği hissettirmemek için her daim yanlarında olduklarını anlattı.

Bayramın gerçek manasının ancak yüzlerde tebessüm, gönüllerde sıcaklık oluşturunca tam olarak idrak edilebileceğini vurgulayan Gürcan, bu bayramın başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara da mutluluk ve huzur getirmesini, zulmün bir an önce son bulmasını diledi.

Gürhan Albayrak ise ülkenin huzuru, toplumun sağlığı için görev başında olan herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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