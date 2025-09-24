AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Adana'da parti teşkilatıyla buluştu

Ak Parti Erzurum Milletvekili ve Adana İl Koordinatörü Mehmet Emin Öz, Adana'da 15 ilçede parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Öz ve AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ile Adana'nın 15 ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe yönetimleri ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Öz, sahadaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İl yürütme ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı buluşmalarda, mahalle teşkilatlarının sahadaki faaliyetleri ve ilçelerin ihtiyaçları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her zaman seçim varmış gibi ciddiyet ve özveriyle görev yaptığını belirtti.

Öz, her şartta milletin yanında olmak ve birlik ruhunu daima ayakta tutmak için çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da her zaman hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman hemşehrilerimizin yanında olarak, dertleriyle dertlenerek sahada güçlü bir varlık göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış politikada canla başla mücadele ederken, nerede bir haksızlık varsa karşısında dururken bize yorulmak veya duraksamak yakışmaz. Bu kutlu davanın neferleri olarak, birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."