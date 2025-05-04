AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Gençlerle Buluştu

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Ağın ilçesinde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanlığınca ilçedeki bir kıraathanede "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi.

Etkinliğe katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Açıkkapı, burada, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Açıkkapı, "Aziz milletimizin yarınlarını inşa edecek genç kardeşlerimizle aynı heyecanı, aynı umudu ve aynı sorumluluğu taşıyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın." ifadelerini kullandı.

Programın ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret eden Açıkkapı, daha sonra ilçeye bağlı Yenipayam köyüne geçerek, burada vatandaşlar bir araya geldi.

Etkinliğe, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer ve gençler katıldı.