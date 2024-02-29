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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu

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Ocak, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Diyarbakır'da yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi. Depremzede ailelerin konutlarına kavuşması ve şehir hastanesi inşaatının devam etmesi gibi konular da ele alındı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, düzenlenen basın buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, yürütülen hizmetlere ilişkin bilgiler verdi.

Ocak, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 27. yılına ilişkin, 28 Şubat darbesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, "28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' vermeye çalışıldı." dedi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da bugüne kadar 795 milyon lirayı aşkın kira yardımının hak sahiplerine ödendiğini belirterek, şu anda 988 konteynerde 3 bin 782 vatandaşın misafir edildiğini söyledi.

Ocak, "Diyarbakır'da toplamda 14 bin 273 konut, 1006 iş yeri, 583 ahır olmak üzere 15 bin 862 hak sahibi mevcut. 1473 konut kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Depremzede aileleri yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ocak, şehir hastanesi inşaatının devam ettiğini aktardı.

Ocak, hastanenin yapımının 2025 yılının haziran ayına kadar tamamlanmasını ve temmuz ayında hizmete girmesinin planlandığını anlatarak, ikinci şehir hastanesinin yapımı için de yer tespiti çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Hedeflere ve yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Ocak, şunları kaydetti:

"Her türlü zorluğa rağmen 2023 yılında yaklaşık 1 milyon turist Diyarbakır'a geldi. 2024 yılı hedefi de yaklaşık 2,5 milyon kişidir. Kültürel yatırım kapsamında Ofis semtinde depremden hasar gören ve yıkımı yapılan kütüphanenin yerine yeni ve büyük bir kütüphane yapılacak. Karayollarında ciddi yatırımlar söz konusu. Diyarbakır Ergani kara yolunda lojistik kavşağı bu yıl tamamlanacak. Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolunda Bismil şehir geçişi 15 kilometre yapılacak."

Seçim çalışmalarına da değinen Ocak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayının ve ilçelerin belediye başkan adaylarının belirlenmesiyle büyükşehir ve 17 ilçe belediyesinin kazanılması için teşkilat olarak her haneye ulaşacak şekilde çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Ocak, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Güncel

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