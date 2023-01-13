AK Parti'den İsveç'teki skandalla ilgili CHP'nin tepkisine yanıt: Bu tavrı değerli buluyoruz

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini ayağından asması Türkiye'de infial yaratırken, ana muhalefet partisi CHP'de olaya ilişkin tepkisini vererek İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. CHP'nin bu tepkisine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binasının önünde toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu. Skandal olayın ardından Türkiye harekete geçti. İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

CHP'DEN İSVEÇ MAKAMLARINA ÇAĞRI

Skandal görüntülere ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı'na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" tepkisini gösterdi.

"BU TAVRI OLUMLU BULUYORUZ"

CHP'nin açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin paylaşımını alıntılayarak, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.