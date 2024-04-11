AK Parti Genel Merkezi, Ramazan Bayramı dolayısıyla muhalefet partilerini ağırladı

Ak Parti Genel Merkezi, Ramazan Bayramı dolayısıyla İyi Parti, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, BBP, DSP ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı.

Konuk heyetlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara ev sahipliği yaptı.

Ziyaretlerde AK Parti heyeti ile konuk partilerden heyetler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Ramazan Bayramı'nın mazlum coğrafyalar için umut olmasını diledi.

Buruk bir bayram yaşadıklarını söyleyen Uygur, 6-7 aydır Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde soykırım ve katliam gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'nin, uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi noktasında güçlü ve net bir duruşu olduğunu aktaran Uygur, "Buna bütün Türkiye, dünya şahit. Bedel ödeme pahasına o net duruşumuzdan asla taviz vermedik." diye konuştu.

"İnşallah ticari kısıtlama işgalci İsrail'i zor durumda bırakır"

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Dinç de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet diledi. Filistin'de insanlık suçu işlendiğini belirten Dinç, buna hiçbir insanın sessiz kalamayacağını söyledi.

İsrail'in işgalci bir terör örgütü olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Dinç, "Orada birçok kişi ilaçsız, gıdasız. İnsani yardımın bile ulaşmasına engel oluyorlar. Bu konuda geç de olsa ticari ilişkilere kısıtlama gelmesini biz çok olumlu buluyoruz. İnşallah ticari kısıtlama işgalci İsrail'i zor durumda bırakır. Filistin halkı da özgürleşir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni, sivil ve adil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Dinç, "Toplumun her kesiminin kendini bulduğu bir anayasa gerekiyor. Meclisin ilk yapması gereken iş budur. Bir fırsat da doğmuştur. Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Herkesin katkısı olduğu sivil, adil, ana kucağı gibi herkesi kucaklayan bir anayasanın doğmasını istiyoruz." dedi.

Uygur ise yeni anayasa konusunda girişimleri geçen süreçte ortaya koyduklarını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de bu konudaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

"Bütün yaptırımlarda sonuna kadar arkasında olacağız"

HÜDA PAR'ın ardından AK Parti'yi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Müjdeci başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Müjdeci, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın selamlarını ileterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti teşkilatının bayramını tebrik etti.

"Filistin davası hepimizin davası." diyen Müjdeci, "Siyasi partiler üzerinde bir mesele. Biz de devletimizin ve hükümetimizin İsrail'e karşı yapacağı bütün yaptırımlarda sonuna kadar arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin nezaket içinde geçtiğini söyleyen Müjdeci, bundan sonraki sürecin hizmet zamanı olduğunu belirtti.

"Bütün iyi insanların bu zulme artık 'dur' demesi gerekiyor"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Alfatlı, Doğu Türkistan, Gazze ve Kırım'daki zulmün kendilerini derinden yaraladığını belirtti. AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gayretleri nedeniyle teşekkür eden Alfatlı, "katil İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğini" söyledi.

AK Parti'li Uygur da, "Nerede zulme uğrayan kardeşlerimiz varsa buna en güçlü sesi verme noktasında bundan önce olduğu gibi mücadeleye, haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alfatlı'nın, bu acılar üzerinden kimsenin "siyasi rant" girişiminde olmaması gerektiğini söylemesi üzerine Uygur, "Milli bir duruş sergilememiz gerekiyor." dedi.

"Aksayan yönleri görmezden gelmiyoruz"

AK Parti heyeti, BBP'nin ardından DSP Genel Başkan Yardımcısı Davut Ocak başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Ocak, seçim sonuçları konusunda gereken mesajı aldıklarını ve değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Parti İçi Eğitim Politikaları Başkanı Ayşe Sucu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de AK Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti'li Uygur, geride kalan seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, kendi içimizde seçim sonuçları değerlendirmemizi yaparak, yine güçlü bir şekilde, devletimiz, ülkemiz, memleketimiz, ülkemizin her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Sucu ise Filistin'de bir dram yaşandığını belirterek, "İnsan özüne dönmediği sürece tarih boyunca bu dramlar hep yaşandı. Özellikle sözde din üzerinden, insanlık bu tür katliamlara tanıklık yaptı. Yeryüzünü cennete döndürmemiz gerekirken, cehenneme döndürdük. Tüm insanlık burada suçlu." ifadelerini kullandı.

Sucu, seçimleri bitirdikten sonra kendi partilerinin bir seçim sürecine gittiğini belirtti.

Türkiye'nin emekliler, tarım, hayvancılık, uyuşturucu gibi sorunları bulunduğunu ifade eden Sucu, bu sorunların masaya yatırılmasını umduklarını dile getirdi.

AK Partili Uygur da Türkiye'nin hak, özgürlükler, eserler ve hizmet anlamında büyük dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Bahanelere sığınan bir parti olmadıklarını kaydeden Uygur, toplumun her kesimini kuşatan destekleri bugüne kadar aldıklarını anlattı.

Uygur, "Aksayan yönleri de görmezden gelmiyoruz. Hayat pahalılığıyla ilgili vatandaşımızı olumsuz etkileyen vakanın da farkındayız." dedi.

AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulunan son parti ise Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti oldu.

Türkiye'nin, çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Reyhan, dört bir taraftan terör örgütleriyle kuşatıldığını söyledi.

AK Partili Uygur da Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını ve çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Reyhan, Genel Başkan Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektubunu da Uygur'a teslim etti.