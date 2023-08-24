AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yeni aldığı motosikletiyle seyir halindeyken yola çıkan araçla çarpışan AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre geçen 21 Ağustos günü AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu 35 yaşındaki Muhammet Ali Arslan, yeni aldığı motosikletiyle kaza yaptı. Muhammet Ali Arslan'ın idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosikletle Çaydeğirmeni beldesinde arkadaşı Gökhan K. ile seyir halindeyken Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan görüntülerde Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan K. çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak savruldu. Ağır yaralı olarak ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeni satın aldığı motosikletle Bartın'a seyir halindeyken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Muhammet Ali Arslan'ın cenazesi memleketi Bartın'da toprağa verildi. Arkadaşı Gökhan K.'nin de yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK