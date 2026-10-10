AK Parti Amasya İl Başkanı Uzun’dan, İstanbul Milletvekili Enginyurt’a tepki

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, "Amasya Kitap Fuarı kapsamında şehrimize gelen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı kabul edilemez ifadeleri üzüntüyle ve esefle takip ettik. Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Uzun, yaptığı açıklamada, Enginyurt'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Kitabın, kültürün, sanatın ve fikri zenginliğin konuşulması gereken bir ortamın siyasi polemiklere, nezaket sınırlarını aşan söylemlere ve toplumsal gerilimi artıran bir üsluba sahne edilmesini doğru bulmuyoruz. Siyasette eleştiri elbette olacaktır. Ancak eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın korunması millet iradesine, devlet makamlarına ve demokratik siyasetin temel değerlerine saygının gereğidir." değerlendirmesini yaptı.

Amasya'nın kavganın, hakaretin ve siyasi gerilimin değil medeniyetin, kültürün, hoşgörünün ve misafirperverliğin şehri olduğunu vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Amasya Belediye Başkanının Kitap Fuarı'nın açılışında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğrencileri fuara göndermediği yönündeki açıklamalarını da hatırlatmak isteriz. Oysa gerçekte öğrencilerimizin fuara katılımını engelleyen herhangi bir karar bulunmamaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ders programları uygun olan öğrencilerin fuara katılabileceğini açıkça ifade etmiştir. Kitapla buluşması, kültürle tanışması ve bilgiyle geleceğe hazırlanması beklenen çocuklarımız, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli söylemlerin ve siyasi gerilimin yaşandığı böyle bir ortamda neye tanıklık edecekti? Çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını hepimiz isteriz. Ancak bir kitap fuarının siyasi hesaplaşmalara sahne edilmesi, eğitim ve kültür adına savunulabilecek bir durum değildir."

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin kitap fuarının amacına uygun, çocukların güvenle katılabileceği ve şehrin kültürel değerlerine yakışır bir ortamın korunmasına özen göstermesi gerektiğine inandıklarını aktaran Uzun, şöyle devam etti:

"Bizler siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin düşüncesini özgürce ifade edebilmesini savunuyoruz. Ancak ifade özgürlüğünün, hakaret etme ve toplumun ortak değerlerini incitme hakkı olarak görülmesini de kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söz konusu ifadelerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Konunun hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesini ve gerekli işlemlerin yürütülmesini önemsiyoruz. Hiç kimse kültür ve sanat etkinliklerini siyasi hakaretlerin meşrulaştırıldığı bir zemine dönüştürmemelidir. Amasya'mızın adını siyasi gerilimlerle değil kültürüyle, tarihiyle, eğitimiyle ve yetiştirdiği nesillerin başarılarıyla duyurmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: AA