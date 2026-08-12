Air China, Pekin-Bükreş-Zagrep Uçuş Rotasını Başlatıyor

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, Çin'in başkenti Beijing ile Romanya'nın başkenti Bükreş ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'i birbirine bağlayacak yeni bir uçuş rotası başlatacak.

Şirketten salı günü yapılan açıklamaya göre Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Bükreş üzerinden Zagreb'e uçuşlar yapılacak.

Avrupa uçuş ağını optimize etmeye ve kapasitesini artırmaya devam eden Air China, temmuzda Beijing-Venedik güzergahını hizmete sokmuştu.

Şirket an itibarıyla Avrupa genelinde haftada yaklaşık 260 uçuşla 27 noktada hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua