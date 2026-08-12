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Air China, Pekin-Bükreş-Zagrep Uçuş Rotasını Başlatıyor

Air China, Pekin-Bükreş-Zagrep Uçuş Rotasını Başlatıyor
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Çin merkezli havayolu şirketi Air China, başkent Pekin ile Romanya'nın Bükreş ve Hırvatistan'ın Zagreb şehirlerini bağlayan yeni bir uçuş rotası başlatacak. Şirket, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Bükreş üzerinden Zagreb'e uçuşlar gerçekleştirecek. Temmuz ayında Pekin-Venedik hattını açan Air China, Avrupa ağını genişletmeye devam ediyor ve şu anda haftada yaklaşık 260 uçuşla Avrupa'da 27 noktaya hizmet veriyor.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, Çin'in başkenti Beijing ile Romanya'nın başkenti Bükreş ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'i birbirine bağlayacak yeni bir uçuş rotası başlatacak.

Şirketten salı günü yapılan açıklamaya göre Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Bükreş üzerinden Zagreb'e uçuşlar yapılacak.

Avrupa uçuş ağını optimize etmeye ve kapasitesini artırmaya devam eden Air China, temmuzda Beijing-Venedik güzergahını hizmete sokmuştu.

Şirket an itibarıyla Avrupa genelinde haftada yaklaşık 260 uçuşla 27 noktada hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua
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