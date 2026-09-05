Air China, Beijing-Bükreş-Zagreb hattında direkt uçuşlara başladı

BÜKREŞ, 5 Eylül (Xinhua) -- Air China, Çin'in başkenti Beijing ile Romanya'nın başkenti Bükreş ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'i birbirine bağlayan yeni rotasındaki ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Cuma günkü seferle Çin ile Romanya arasında yıllar sonra direkt uçuşlar yeniden başlarken, Çin ile Hırvatistan arasında da ilk doğrudan bağlantı kurulmuş oldu.

CA913 ve CA914 sefer sayılarıyla gerçekleştirilen uçuşlarda, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Bükreş'te aktarma yaptıktan sonra Zagreb'e ulaşıyor. Seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez düzenleniyor. İlk aşamada uçuşlarda Airbus A330 tipi uçaklar kullanılacak.

Romanya Dışişleri Bakanlığı Küresel İlişkiler Genel Müdürü Calin Mitri, hattın cuma öğleden sonra düzenlenen açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomilerin derin şekilde iç içe geçtiği günümüz dünyasında direkt hava bağlantılarının yalnızca ulaşım kolaylığı sağlamadığını, aynı zamanda uluslararası işbirliğini de güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Mitri, yeni hattın, havalimanlarının geliştirilmesi, dijital dönüşüm, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve yeni teknolojilerin uygulanması gibi alanlarda iki taraf arasında deneyim paylaşımına yönelik değerli bir platform sağlayacağını belirtti.

Çin'in Romanya Büyükelçisi Chen Feng ise Çin ile Romanya arasında tarifeli direkt yolcu uçuşlarının yeniden başlamasının, iki ülke halklarının ortak beklentisi olduğunu belirterek, bunun iki tarafın uzun süredir devam eden ortak çabaları sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Chen, "Bu gelişmenin, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da güçlendirilmesine, kültürel ve halklar arası etkileşimin derinleştirilmesine, karşılıklı anlayışın teşvik edilmesine ve Çin-Romanya ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua