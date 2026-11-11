AIPAC'ın 30 milyon dolarlık harcamasına rağmen el-Sayed ilk Müslüman senatör seçildi

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Kongre'de Temsilciler Meclisi ve Senatodaki çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alan Demokratların İsrail lobisine karşı zafer kazanan adayları gündemdeki yerini korurken, İsrailci kanadın durumu da merak konusu.

ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde Kongrede hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğun Demokratlara geçmesinin yankıları sürüyor.

Özellikle ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) 30 milyon dolardan fazla harcama yapmasına??????? rağmen Michigan'da Mısır kökenli Abdul el-Sayed'in ülkenin ilk Müslüman senatörü olarak seçilmesi ülke içinde ve dışında geniş ilgi uyandırdı.

Ayrıca, özellikle "Z kuşağı" olarak tabir edilen gençler arasında kamuoyu yoklamalarında İsrail karşıtlığı ve Filistin yanlısı söylemler öne çıktı.

Demokrat Parti tabanında ve sokakta dış politika ve İsrail politikalarına yönelik artan eleştirel yaklaşımlara rağmen Senatodaki Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries başta olmak üzere parti yönetiminin lobi çevreleriyle olan finansal bağlarını koruması öne çıkıyor.

Seçimlerin ardından yayımlanan siyasi analizler, bu durumun parti tabanı ile Washington'daki kurumsal yönetim arasındaki görüş ayrılığını derinleştiren temel unsurlar arasında yer aldığını ortaya koyuyor.

AIPAC araçları ve taktikleri devrede

Ülkedeki İsrail lobisinin başını çeken AIPAC seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, seçimlerde desteklediği adayların yüzde 90'ının başarı elde ettiği iddiasında bulundu.

Bu kesim içinde Demokratlar da ciddi bir pay tutuyor.

Kampanya finansmanı takip platformlarının 2026 verilerine göre, Kongredeki Demokratların ezici çoğunluğu (yüzde 90'a yakın oran) kariyerleri boyunca AIPAC ve bağlantılı İsrail yanlısı komitelerden bağış aldı.

Bu isimler arasında hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde karar alma mekanizmaları içinde yer alan isimler??????? bulunuyor.

Her ne kadar AIPAC seçimler sonrası yaptığı açıklamada, Kongreye "düzinelerce" yeni isim soktuğunu öne sürse de seçim sonuçlarına bakıldığında rakamların çok daha küçük olduğu göze çarpıyor.

AIPAC bu konuda bir isim listesi yayımlamazken, Adrian Boafo, Donna Miller ve Melissa Bean gibi isimler AIPAC ve bağlantılı kuruluşlardan doğrudan milyonlarca dolar bağış almalarıyla öne çıkıyor.

AIPAC dışındaki İsrail yanlısı lobilerden bağış alan farklı isimler de ilk kez Kongre üyesi seçildi.

Öte yandan Jamie Ager, Eric Jones, Mitchell Berman gibi Temsilciler Meclisinde ocaktan itibaren ilk kez yer alacak bazı isimler AIPAC desteğini doğrudan reddetti.

Demokratların kontrolündeki Kongrede İsrail konusundaki duruşu belirleyecek ilk tasarı NDAA olabilir

Ocakta göreve gelecek Demokratların kontrolündeki Kongrede İsrail ve Filistin konusundaki ilk sınav 2027 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) tasarısındaki 3 maddenin çıkarılmasıyla ilgili olacak.

Temmuz ayında Temsilciler Meclisinden geçen tasarı, şu anda Senato onayını bekliyor.

Ancak tasarıda yer alan ABD-İsrail savunma ilişkilerini genişleten 3 maddenin çıkarılması için tartışmalar sürüyor.

Bu konuda son olarak dün Chris Van Hollen, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın öncülük ettiği ve toplam 12 Demokrat senatörün imza attığı mektup, Kongre liderlerine gönderildi.

Jeffries'e karşı 1 milyondan fazla imza toplandı

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanan Demokratların halihazırdaki azınlık lideri olan ve ocak ayı itibarıyla??????? Temsilciler Meclisi başkanı olarak seçilmesi öngörülen Hakeem Jeffries'in İsrail lobileri ile olan bağı öne çıkıyor.

Track AIPAC ve Common Dreams gibi platformların yayımladığı analizlere göre Hakeem Jeffries, kariyeri boyunca AIPAC ve bağlantılı gruplardan 1,5 milyon doların üzerinde destek aldı.

Brooklyn merkezli siyasetinde İsrail yanlısı çevrelerle sıkı bağlar kurduğu bilinen Jeffries'in en tepki çeken söylemlerinden birisi ise "New York'un 6. ilçesi Kudüs'tür" açıklaması olmuştu.

Jeffries, Demokrat Partinin Temsilciler Meclisi kanadında lobi çizgisinin korunmasında en kilit aktörlerin başında geliyor.

Öte yandan Jeffries'in, Demokratların çoğunlukta olacağı yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmesine karşı çıkan çevrim içi imza kampanyasını şu ana kadar 1 milyondan fazla kişi imzaladı.

Önde gelen Demokratların Jeffries'in liderliğini dayattığı iddiası

Ayrıca 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi seçilen Demokrat Don Leonard, sosyal medya hesabından video yayımladı.

Adını vermediği üst düzey Demokratlar ile bir araya geldiğini belirten Leonard, burada İsrail'e desteğiyle bilinen Jeffries'in Temsilciler Meclisi Başkanlığı adaylığını desteklememesi durumunda "hayatının cehenneme döneceği" ve 2028'de yeniden seçilme ihtimalinin ortadan kalkacağı yönünde tehdit aldığını öne sürdü.

Schumer, Demokratların geleneksel çizgisindeki İsrail destekçisi

ABD tarihinin en kıdemli Yahudi kökenli senatörlerinden biri ve Senatodaki Demokrat lider olan Chuck Schumer, partinin dış politika reflekslerinin şekillenmesinde de önemli rol oynuyor.

Seçim takip platformu Track AIPAC verilerine göre Schumer, kariyeri boyunca İsrail lobisi ağlardan yüz binlerce dolarlık resmi kampanya desteği aldı.

Son dönemde yayımlanan analizlerde Schumer'in parti içindeki taban kaymalarına rağmen Senatoda İsrail'le müttefiklik çizgisini korumaya çalıştığı ancak son yıllarda parti içi baskılar nedeniyle daha hassas denge gütmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Schumer, ocakta başlayacak Demokratların kontrolündeki Senato döneminde çoğunluk liderliği için öne çıkan en güçlü isimler arasında yer alıyor.

Dış İlişkiler Komitelerinde İsrail lobisi gölgesi

ABD'deki işleyişte ülkenin dış yardım bütçelerini, silah satışlarını ve uluslararası anlaşmalarını onaylayan veya tıkayan en kritik organ olan Dış İlişkiler komiteleri, bu kritik konumları nedeniyle lobi kuruluşlarının en çok yatırım yaptığı yer olma özelliği taşıyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Demokratların lideri Jeanne Shaheen ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Demokratların lideri Gregory Meeks, AIPAC'ın desteklediği güçlü adaylar arasında öne çıkıyor.

Öte yandan Kongrenin her iki kanadındaki komitelerdeki Demokrat isimlerin neredeyse tamamı İsrail lobisinin desteğini almış durumda.

Kaynak: AA