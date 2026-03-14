Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ankara'da şehitlik ziyareti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları doğrultusunda, yaklaşan Ramazan Bayramı ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Ankara'da ilk şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında İl Müdürü Cüneyd Özdemir ve kurum çalışanları tarafından Cebeci Askeri Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. İl Müdürü Özdemir, bakanlık tarafından 81 ilde hayata geçirilen seferberlik kapsamında Ankara'da da şehit kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğine yönelik çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtilirken, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Ankara İl Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yalnızca merkezde değil, il genelindeki tüm şehitliklerde ziyaret programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Korunma ve bakım altında bulunan çocuklar da bu ziyaretlere dahil edilecek. Çocuklar, şehitlerin kabirleri başında dualar ederek vatan kahramanlarını saygıyla ve minnetle anma fırsatı bulacak. Bu ziyaretlerle birlikte çocuklara tarih bilinci kazandırılması, ecdadın fedakarlıklarının anlatılması ve milli, manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Almanya güzellik kraliçesi Suriyeli Twitch yayıncısı Dua Faris oldu

Suriyeli fenomen Almanya güzellik kraliçesi oldu
Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir

Trump'a İran'da ilk büyük darbe! Avrupa devi resmen çekildi
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

67 yıldır olmayan şey bu akşam gerçekleşti
Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz

At eti rezaletinde gelen itiraf daha skandal
Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti

Yenilgi sonrası istifa