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Aile ortamı sağlanan camide çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Aile ortamı sağlanan camide çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor
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Ferah Mahallesi Merkez Camii, ibadetlerin yapıldığı, yaz Kur'an kurslarının düzenlendiği bir mekan olmanın ötesine geçerek, uzman isimlerce musiki ve özel akademik eğitimin verildiği 365 gün aktif merkez olarak çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyorÇocukların cemaatle kaynaşmaları ve rahat...

Ferah Mahallesi Merkez Camii, ibadetlerin yapıldığı, yaz Kur'an kurslarının düzenlendiği bir mekan olmanın ötesine geçerek, uzman isimlerce musiki ve özel akademik eğitimin verildiği 365 gün aktif merkez olarak çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor

Çocukların cemaatle kaynaşmaları ve rahat etmeleri için "Bu camide çocukların dokunulmazlığı var" yazılı afişlerin yer almasıyla tanınan merkezde 20'si ilkokul, 5'i lise, 5'i ise üniversite öğrencisi toplam 30 kişi hafızlık eğitimi alıyor.

Tüm yıl boyunca eğitim ve aktivitelerin olduğu camide akşam ile yatsı vakti arasında 150 öğrenci Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ile değerler eğitimi alıyor.

İlkokula devam eden 25 öğrencinin hafta sonları proje okullarına hazırlık amacıyla özel akademik ders aldığı camide Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 15 genç imamet, hutbe, güzel okuma, musiki, talim gibi alanlarda imam-hatip ve müezzinliğe hazırlanıyor.

Bu gençler aynı zamanda camideki Kur'an derslerinde yardımcı hocalık yapıyor.

TRT sanatçısı Hüseyin İpek'in öğreticiliğinde kurulan çocuk ve gençlik korosunda yer alan 55 kişi musiki dersleriyle aynı zamanda enstrüman çalmayı da öğreniyor.

Ferah Merkez Camii İmam Hatibi Yusuf Belge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece Kur'an-ı Kerim değil insanlığın yararına olan tüm eğitimlerin de bir ibadet şeklinde olduğunu söyledi.

Camide yaz-kış eğitim ve aktiviteler düzenlediklerini, çalışmalarda hafız olan, resmi din görevliliğine hazırlanan gençlerin de kendisine yardımcı olduğunu anlatan Belge, 10 yılda 56 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmaya hak kazandığını, mahalle sakini 62 kişinin de hafızlık eğitimini tamamladığını kaydetti.

Belge, yaz Kur'an kursunda öğle namazına kadar eğitim gören çocukların okul döneminde ise akşam vakti mahalle sakinleriyle namaz kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve değerler eğitimi aldıklarını aktardı.

Camide çocukların dokunulmazlığı bulunduğuna dikkati çeken Belge, şöyle devam etti:

"Gördüğünüz gibi çocuklar büyüklerine uyum sağlayarak akşam namazını birlikte cemaatle kılıyor. Haram olmayan şeyleri camiye sokmak durumundayız. Burası aynı zamanda bir gençlik merkezi. Çocuklar oyun oynuyor, maç izliyor, eğleniyor, muhabbet ediyor. Her akşam çocuklarımızı ikram ve hediyelerle evlerine gönderiyoruz. Bazen çocuklar sadece ders değil oyun oynamak, eğlenmek veya hediye almak için gelebiliyor. Bu şekilde camiyi çocuklar için cazip hale getirip, yaz kış eğitimler veriyoruz. Ayrıca 'Anne, çocuk el ele haydi mukabeleye" gibi projelerle aileleri de işin içine katıyoruz."

İmam hatip Belge, camiye yaklaşık 15 özel eğitimli çocuğun geldiğini belirterek, bunların beş vakit namazını cemaatle beraber kıldıklarını, Yasin, Tebareke ve amme cüzünü okuyup 50 sayfa ezberlediğini, müezzinlik yaptığını, oyunlar oynadığını anlattı.

Otizmli çocukların özel kurumlarda da güzel eğitimler aldığını vurgulayan Belge, "Ayrıca burada da namaz kılmayı, ders saatinde uyumlu ve sessiz olmayı öğreniyorlar. Diğer arkadaşlarıyla da oldukça uyumlular ve ailelerimiz de bu durumdan mutlu. Tablet, akıllı telefon yerine burada geleneksel, bizim çocukluğumuzun oyunlarını da oynuyoruz. Bunlar çocukların dikkat eksikliği sorunlarına da iyi geliyor." dedi.

Belge, tüm meslek hayatı boyunca sadece imamlık yapmadığını, eğitime de büyük önem verdiğinin altını çizdi.

"Hocam ne zamana kadar ders, ne zamana kadar eğitim?' diye sordukları zaman 'Yusuf Hoca eşyasını kamyona yükleyene kadar veya vefat edene kadar eğitime devam' diyorum." ifadelerini kullanan Belge, merkezdeki etkinliklerin yıl boyunca süreceğini sözlerine ekledi.

TRT sanatçısından enstrüman öğrenip koro kurdular

TRT İstanbul Radyosunda tasavvuf korosu şefliği yapan, bestekar Hüseyin İpek, camiyle aynı alandaki gençlik merkezinde 2015'ten beri çocuklara enstrüman çalmayı öğretip, musiki dersi verdiğini söyledi.

Asıl amaçlarının çocukların vatan, bayrak ve inanç gibi değerlere aidiyet bilinçlerini geliştirmek olduğuna işaret eden İpek, bu minval üzerine besteler yaptığını, çocuklarla bir albüm de çıkardıklarını dile getirdi.

İpek, eğitimler sayesinde mahalle sakini çocuk ve gençlerin, ud, ney, klasik kemençe ve tef gibi müzik aletlerini kullandığını ifade eden İpek, "Bu yavrularımız mesela hiç ud ve diğer enstrümanları bilmezken bugün udi veya müzisyen oldular. Aynı zamanda hafızlar. Bugüne kadar onlarca konser verdik. Son konserimiz 27 Aralık'ta Büyük Çamlıca Camisi'nde olacak. Şimdi çalışmalarımızla konserimize hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Gençlik merkezinde 25 ilkokul öğrencisine hafta sonları akademik dersler veren emekli eğitimci ve yayıncı Abdullah Karaca ise mahalle sakini olarak camide yapılan faaliyetleri gördükten sonra imam hatip Yusuf Belge'yle istişare ettiklerini söyledi.

Böylece merkezde eğitim alanında çalışmalar yürütmeye karar verdiklerini anlatan Karaca, "Özellikle ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerini hedef kitle olarak belirledik. Daha çok anlama, yorumlama, belli bir senaryo içerisinde gelişen sorulara karşı çocukların ne yapabileceğiyle ilgili ciddi bir çalışma başlattık. Okuma kültürünün yaygınlaşması, buradaki çocukların bunu benimsemesi, içselleştirmesi için güzel bir çizgi tutturduk." ifadelerini kullandı.

Okuma kültürüyle beraber çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi için de interaktif etkinlikler düzenlediklerini aktaran Karaca, çocukların eğlenceli dersleri hiç kaçırmadan camiye geldiklerini dile getirdi.

Derslerde, Türkçe'nin dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi temel becerileri üzerine de çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar ailede veya okulda öğrenemedikleri şeyleri camide öğreniyor. Burası bir mektep. Yani sosyalleşme, kendilerini ifade edebilme, cesaretlerini toplayabilme, hayal kurabilme, hayata katılma gibi çok değerli şeyler öğreniyorlar. Bunları görünce biz de mutlu oluyoruz ve enerjimiz artıyor. Burada ayrıca özel becerisi olan ya da üstün yetenekli çocukları da test ediyoruz. Tespit ettikten sonra aileleriyle görüşüyoruz. Sonra ilgili yerlere bunları yönlendiriyor ve devamında takip de ediyoruz."

"Oğlum aynı zamanda burada musiki eğitimi alıyor"

Velilerden Tuğba Özkan da çocuğunun son bir yıldır hafızlık eğitimi aldığını ifade etti.

Bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özkan, "Hafızlık ekibiyle birlikte bizim yükümüzü de çok azaltıyorlar. Çocuklar burada aile sıcaklığında bu uzun ve meşakkatli yolu daha kolay gidiyorlar. Oğlum aynı zamanda burada musiki eğitimi alıyor. İnşallah bu faaliyetler Türkiye'nin bütün camilerine yayılır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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