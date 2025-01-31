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AİHM Başkanı Bosnjak: Müslümanlara Yönelik Suçlar İfade Özgürlüğü Kapsamında Değildir

AİHM Başkanı Bosnjak: Müslümanlara Yönelik Suçlar İfade Özgürlüğü Kapsamında Değildir
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Marko Bosnjak, Müslümanlara karşı işlenen suçların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, bu konunun önemle ele alındığını vurguladı. Bosnjak, nefret temelli eylemlerin sözleşmenin değerleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) Başkanı Marko Bosnjak, Müslüman topluma karşı işlenen herhangi bir suçun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmadığını ve bu konuların önemle ele alındığını söyledi.

Bosnjak, Aihm'in 2024'te Avrupa'da Müslüman karşıtlığının artmasına ilişkin bir soru üzerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin niteliğine işaret etti.

Aihm Başkanı Bosnjak, "Sözleşme sistemi; koruma, insan hakları, özgürlükler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayanmaktadır. Demokrasiye gelince; bu, sayısal bir demokrasi biçimi değildir. İçeriği açısından çoğulculuk, hoşgörü ve geniş görüşlülüğe dayanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir gruba, Müslümanlara veya başka birine karşı nefret temelinde işlenen herhangi bir eylem, herhangi bir suç, Sözleşme ile derinden bağdaşmayan bir şeydir." diye konuştu.

Bosnjak, "Sanchez ve Fransa arasındaki dava" olarak bilinen; Fransız aşırı sağcı parti Ulusal Birlikten (RN) milletvekili adayı Julien Sanchez'in başkaları tarafından yapılan ve Müslümanlara karşı nefret ve suça teşvik eden içerikleri sosyal medya hesabından derhal silmemesi üzerine görülen davayı örnek gösterdi.

Mahkemenin hükmünün, bu konunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne atıfta bulunan 10. maddesi kapsamına girmediği yönünde olduğunu hatırlatan Bosnjak, "(Paylaşımdaki) Bu yorumlar aslında Müslümanlara ve diğer göçmenlere karşı nefretle körüklenmiştir. Bu, mahkemenin bu konuları ele almasına sadece bir örnek." ifadelerini kullandı.

UCM'nin tutuklama emirleri

Bosnjak ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama emirlerine uymayan ya da uymayacağını duyuran devletlere ilişkin; "Biz bu mahkemede uluslararası hukuku çok ciddiye alıyoruz. Ancak AİHM olarak benim herhangi bir başka uluslararası mahkemenin karar ve hükümlerinin uygulanması hakkında konuşmam tamamen uygunsuz olur". değerlendirmesini yaptı.

AB'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılımı

Bosnjak, Avrupa Birliği'nin üyeliğine de değinerek "Umarım, AB'nin çok beklenen bir adımı atarak sözleşmeye katılımını yakında görürüz." dedi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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