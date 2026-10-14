Ahold Delhaize'e yönelik siber saldırıların Romanya'yı etkilediği belirtildi

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Hollanda'da bulunan gıda perakende grubu Ahold Delhaize'yi hedef alan siber saldırılardan Romanya'nın da etkilendiği belirtildi.

Romanya medyası, Hollandalı Ahold Delhaize grubuna yönelik 2 gün önce düzenlenen siber saldırıların olumsuz etkilerinin devam ettiğini, perakende grubunun Romanya'da faaliyet gösteren mağaza zincirlerinde erişim sorunu yaşandığını aktardı.

Ayrıca Romanya'da faaliyet gösteren Mega Image isimli mağaza zinciri de internet sitesinde yayımladığı mesajda, siber saldırılara bağlı teknik aksaklıkların sürdüğünü ifade etti.

Mağaza zincirinin başkent Bükreş'teki çalışanlarının da şirket uygulamalarına uzaktan erişimde sorun yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Ahold Delhaize, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, büyük çaplı siber güvenlik sorunu yaşadığını duyurmuş, bazı sistemlerin devre dışı kaldığını ve sorunun en kısa sürede giderileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Hollanda'da bulunan süpermarket zinciri Albert Heijn de büyük çaplı siber güvenlik sorunundan etkilendiğini ve bu sorunların faaliyetlerin aksamasına yol açtığını ifade etmişti.

Kaynak: AA