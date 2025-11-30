Ahmet Turgut, Ümraniye Kitap Fuarı'nda 'Anadolu'dan Gazze'ye' Programıyla Sanatseverlerle Buluştu

Yazar Ahmet Turgut, 6. Ümraniye Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Anadolu'dan Gazze'ye" programıyla sanatseverlerle buluştu.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu fuar, "Kitap vakti geldi" sloganıyla Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda bugün sona erdi.

Kapanış gününde dinleyicilerle buluşan Turgut, siyonistlerin etnik ve mezhepsel hassasiyetleri kaşıyarak, solcu, sağcı, Türkçü, Kürtçü, dindar, laik, seküler veya farklı mahalleler için farklı sloganlar, manipülasyonlarla zihin ve gönül dünyalarını dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Turgut, Hazreti Davut'tan dolayı 3000 yıldır, Hazreti İsa ve Meryem Anne'den dolayı 2000 yıldır, Hazreti Muhammed'in miracından dolayı 14 asırdır, etnik bir atıf da aranıyorsa 12 asırdır tekrar ve tekrar Kudüslü olduklarını vurgulayarak, "İnşallah o mayaya sadık kalabilirsek, o mayayı ihya edebilirsek, Kudüs'le birlikte aziz olacağız, olmaya çalışacağız." dedi.

Kudüs'ü kurtarmayacaklarını, Kudüs şuurunun onları kurtaracağını belirten Turgut, "Bizim Kudüs'le açılan nimete, himmete, gayrete ihtiyacımız var. Tarih boyunca da insanlık bunu tekrar ve tekrar gördü. Kendi vakitlerine hükmedebilen, vaktinin aklını inşa edebilen kültür, öncelikle Kudüs'e hakim oluyor. Kendi vaktini inşa edemeyen kültürler ise artık Kudüs'ün yabancısı, en iyi şartta turisti olabiliyor." görüşünü paylaştı.

"Siyonizmin ödün vermediği tek şey 'tanrı gibi' görünmektir"

Turgut, Kudüs'ün kadim adının "Darü's-Selam" yani "Selamet ve Barış Yurdu" olduğuna işaret ederek, "Orayı barış yurdu olarak yönetebilen nesillerin torunlarıyız. Kudüs'ü Darü's-Selam kılmaya niyetliysek, öncelikle İstanbul'da, Anadolu'da bir selamet ortamı kurmamız lazım. Batı Şeria'da en az 20 kez bulunmuş biriyim. Filistin'in pek çok köşesinde bulundum ve oradaki Filistinli kardeşlerimizle hukukumuz oluştu. Tanıdığım veya tanımadığım ama sırf Türk kimliğimden dolayı bölgedeki etkiyi yerinde görmüş bir kişi olarak şunu rahatlıkla ifade ediyorum, Filistin'in en büyük umudu Türkiye ve Türkler." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurtlar Vadisi Filistin" filminin senaryo ekibinde yer aldığı bilgisini paylaşan Turgut, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgeyle ilgili bir de 'Kalbim Kudüs'te Kaldı' isminde romanım var. Siyonist propagandanın temel sistemini biliyoruz. Siyonizm güçlü olmak derdinde. Kötü olup olmamak önemli değil. Siyonist için mümkünse iyilik tanrısı olarak görünmek, olmuyorsa kötülük tanrısı olarak görünmek esastır. Siyonizmin ödün vermediği tek şey 'tanrı gibi' görünmektir. Biz filmde kötü İsrail'i değil, güçsüz İsrail'i anlattık. Ortalama bir Orta Doğu sokağında gördüğümüz boyda dört tane adam gidip o siyonist askerlerle çatışmışlardı. Film bizim filmimiz olduğu için biz onları yenmiştik. Bu bir hayaldi. O hayal klimalar altında yazıldı, yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızdaydı. Teknik desteklerle, paralar harcanarak güzel bir görüntü ekrana yansıtılmıştı. Bizim bu hayalimizi, ayağında çarık, elinde doğru dürüst silahı olmadan hayata geçirdi Hamas, El-Kassam ve Gazzeli yiğitler. Ekranda bunları 7 Ekim günü izleyince tüylerim diken diken oldu. Siyonizmin en büyük propagandası olan ben güçlüyüm, benim dediğim olur algısını yıktılar."

"Aslan kendine gelebilirse ormana nizam gelecek"

Turgut, Gazze'nin 21. asır için "imkansızlık" kelimesinin yersiz olduğunu gösterdiğinin altını çizerek, "Bahaneler peş peşe elimizden alındı. Gazze bizim bir araya gelmeden bir şey yapamayacağımızı da gösterdi. Bölük pörçük tek başımıza yapılan hiçbir işin dünya üzerinde kayda değer bir etkisi yok. Tek başımıza ancak kınayabiliyoruz, becerebildiğimiz ölçüde boykotlarımızı yapabiliyoruz ama daha etkili bir şeyler yapabilmek için bir araya gelmek şart. Gazze bu uğurda on binler, yüz binler kurbanlar vererek Ümmeti Muhammed'e bir şey anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin elindeki metinde "Kuzeydeki aslanla nihai bir savaşa gireceksin" sözlerinin yer aldığını aktaran Turgut, "O aslan bir iki asırdır uyuyor ama aslan Anadolu'nun yuva tutmuşu artık. Aslan kendine gelebilirse ormana nizam gelecek ama aslan aslanlığını inkar ederse, aslan olmanın gereklerinden uzak kaldığı müddetçe köylere, şehirlere girilecek, kadınlar, erkekler, çocuklar ve dahi hayvanlar öldürülecek. İnşallah biz kendimize yakışanı yapmaya çalışabilir, Kudüs'e yar olabilirsek, Kudüs şuuru ve ahlakı bizi kurtaracak." diye konuştu.