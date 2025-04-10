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İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

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Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin bugün görülen dava 8 Mayıs'a ertelendi. Savcı suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan her 2 sanık için yaş tespiti talep ederken hakim bu talepleri değerlendirerek kararını açıklayacak.

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması bugün yapıldı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

BASIN MENSUPLARI VE İZLEYİCİLER ALINMADI

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürdü.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

SAVCI YAŞ TESPİTİ TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye'nin kilitlendiği Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelenirken savcı, mahkemeye sunduğu beyanında, suça sürüklenen çocuklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise herhangi bir hastane doğum kaydına ulaşılamadığını ifade etti. Bu nedenle her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti. Hakim, verilen arada bu talepleri değerlendirecek ve kararını açıklayacak.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendiAcılı anne ve teyze, duruşmayı gözyaşlarıyla takip etti.

ADLİYE KORİDORUNDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

AİLE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.

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Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

birini kasten 5 bıçak darbesiyle öldürene çocuk denemez, öldürmeyi bilen ölmeyi de haketmiştir, kasten öldürme suçlarında mutlaka idam uygulanmalı, bu işin çocuğu, suça sürükleneni filan yok

Yorum Beğen814
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Haber Yorumlarımurat özkan:

kısasta hayat var acil olarak kısas yürürlüğe girmeli yaş filan önemli değil 10 yaş üzerinde her insana uygulanmalı aksi halde at içeri besle tatil modunda ceza bu kabul edilemez

Yorum Beğen510
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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Muz cumhuriyeti ve ahalisi. Size de hayırlı günler.

Yorum Beğen465
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıAlkurt:

Savci...neyin pesindesin, tum Aileyi at iceri, yoksa senide Mi tehdit ettiler

Yorum Beğen390
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıZeka Küpü:

yaş tespiti mi? suça sürüklenen çocuk mu? lan katilin yaşı 10 olsa ne olacak ? sen bırakınca yenen devam bu sefer başkasının sebebi olacaklar! suça sürüklenen çocuk öyle mi? peki mezarı bile kırıp döken yaşlı aileyi tehdit eden o katillerin aileleleri niye yargılanmıyor o zaman? bırakın bu işleri!

Yorum Beğen326
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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

içerideki kader mahkumları abilere selam olsun

Yorum Beğen249
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Haber YorumlarıLeman A.:

Şaka gibi yine neden gizlilik kararı alınıyor? Neden basın ve diğerleri içeriye alınmıyor? Ve yaş tespit ediyorlar neyin tespiti ya katillerin artık tespiti mi var o yaşlı birisini öldürmeyi biliyorlarsa cezasını da çekmeleri gerekiyor

Yorum Beğen200
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Haber YorumlarıFuji:

Yokmu içerde delikanlı bir kader mahkumu?

Yorum Beğen191
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Haber Yorumlarıorhan duz:

Çok şirin bir çocuktu ??

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCevap :

O savcının ben .....

Yorum Beğen109
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