Ahmet Akın: 'Enerji Çeki' ya da 'Enerji Paketi' Gibi Bir Mekanizma Kurulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ihtiyaç sahiplerine verilen elektrik ve ısınma desteklerinin yetersiz kaldığının belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği ve Avrupa'da pek çok örneği olan 'enerji çeki' ya da 'enerji paketi' uygulamasına benzer bir mekanizma, geliri asgari ücretin altında kalan her hane için yaklaşık asgari tüketim tutarında kurulmalıdır" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve Avrupa'da uygulanan 'enerji çeki' ve 'enerji desteği' uygulaması hakkında bir çalışma yaptı.

"TÜRKİYE'DE MEVCUT ENERJİ DESTEKLEME MEKANİZMALARI YETERSİZ"

Ahmet Akın, çalışmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2,1 milyon haneye elektrik tüketim desteği sağlansa da bu desteğin yetersiz kaldığını belirtti. Akın, Türkiye'de faturasını zamanında ödeyemeyen ve faturasını ödemekte zorlananların sayısının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi verilere göre Nisan 2021 döneminde aylık 5 milyon abonenin üzerine çıktığını kaydetti.

Akın, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin abonenin elektriği, 1 milyon 100 bin abonenin de doğal gazı kesildiği dikkate alındığında, Türkiye'de büyük bir enerji yoksulluğu yaşandığı ortadadır. Resmi verilere göre Türkiye'de mevcut enerji destekleme mekanizmalarının yetersiz olduğu, bunun yerine yeni bir destekleme mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır" dedi.

"AVRUPA'DA ÜLKELERİN UYGULADIĞI TEDBİRLERİN BAŞINDA 'ENERJİ ÇEKİ' VE 'DESTEK PAKETİ' VAR"

Avrupa ülkelerinin uyguladığı tedbirlerin başında 'enerji çeki' ve 'destek paketi' uygulamalarının geldiğini belirten Akın, çalışmasında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Fransa'da, yoksul ailelere enerjiye erişimlerini sağlamaları için 580 milyon euro değerinde destek paketi dağıtılmıştır. İtalya'da da yoksul kesimi korumak amacıyla 3 milyar eurodan daha fazla tutarda bir destek paketi hayata geçirilmiştir. İspanya'da ise toplam 2,6 milyar euro tutarındaki bir paket devreye girmiştir. Belçika'da doğal gaz ve elektrik fiyatı artışlarına karşın yoksul halkın korunması için hane başına enerji çekleri uygulamasıyla yapılan destek 700 euro tutarında gerçekleşmiştir."

"AKP FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI GÖSTERMELİK KARARLAR DIŞINDA BİR ADIM ATMADI"

Akın, AKP iktidarının ise Türkiye'deki fiyat artışlarına karşın göstermelik kararlar dışında hiçbir somut adım atmadığını savunarak, "1 Ocak 2022 tarihinde elektrik faturalarına yüzde 127'ye varan zam yapan AKP iktidarı, gelen tepkilerin ardından önce faturalarda hiçbir etkisi olmayan TRT payını kaldırdı, ardından KDV oranını yüzde 8'e indirdi. İktidarın bu göstermelik adımlarına karşın, düşük kademede yüzde 43, yüksek kademede ise yüzde 119 oranındaki zamlar hala yürürlüktedir" dedi.

Akın, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satın alma gücü düşen yurttaşların temel bir hak olan enerjiye ulaşmakta zorlandığına dikkat çekti.

"ENERJİ ÇEKİ YA DA ENERJİ PAKETİ GİBİ BİR MEKANİZMA HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Akın, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik ve doğal gaz kesinti verileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın elektrik ve ısınma destekleme verileri karşılaştırıldığında, mevcut desteklemelerin yetersiz kaldığı apaçık ortada. Vatandaş faturasını ödemekte güçlük çekiyor. Günümüzde temel insan hakkı haline gelen enerjiye bütün vatandaşımızın rahat bir şekilde ulaşabilmesi için sosyal devlet ilkesiyle hareket edilerek enerji çeki düzenlemesi yapılmalıdır. Avrupa'da pek çok örneği olan 'enerji destek paketi' ya da 'enerji çeki' adıyla hayata geçirilen uygulama Türkiye'de hayata geçirilmelidir. Geliri asgari ücretin altında kalan her hane için yaklaşık asgari tüketim tutarında böyle bir mekanizmasının kurulması gerekmektedir" dedi.