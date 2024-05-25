Üye Girişi
Haberler

Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendirdiğini söyledi. Ahmedinejad'ın adaylığı daha önce 2 kez veto edilmişti.

İran'da daha önce adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendirdiğini söyledi.

Ahmedinejad, kendisinin aday olmasını isteyerek evinin önüne gelen destekçilerine hitap ettiği bir görüntüde, "Şartları değerlendiriyorum ve bugün hangi eylemin ülkenin, halkın ve bugünkü İran'ın çıkarına olduğunu ölçüyorum." dedi.

Ülkenin şartlarının hassas olduğunu belirten Ahmedinejad, "Sizlerin de buyurduğunuz üzere değerlendiriyorum ve sonucu sizlere açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Ahmedinejad'ın adaylığı 2 kez veto edilmişti

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti.

Ahmedinejad'ın, 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi yine Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti.

Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından alınan kararla seçimler 28 Haziran'da yapılacak

Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyor.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmud Ahmedinejad İran Politika Dünya Güncel Haberler

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

Bakmadan Geçme

Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 25 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 25 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü

Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title