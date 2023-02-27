Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent: Bu çadırları AFAD alsaydı, o da Kızılay'dan parayla alacaktı

Kahramanmaraş depreminin 3. günü Kızılay'ın 2 binden fazla çadır satışı yaptığı Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent kamuoyunda tartışma yaratan olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem sonrası arkadaşlarının Kızılay'ın çadır satışını yaptığını fark edip harekete geçtiklerini belirten Levent, "Bir çadırı KDV dahil 22 bin liraya. Ben bu çadırları almasaydım, AFAD alsaydı o da Kızılay'dan parayla alacaktı" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

KIZILAY'IN AHBAP'A ÇADIR SATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Depremin 3. gününde yaşanan bir olay ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kızılay'ın, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 46 milyon lira karşılığında 2 bin 50 çadır sattığı ortaya çıktı.

GENEL BAŞKAN KINIK HABERLERİ DOĞRULADI

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" açıklamasıyla doğruladığı haberlere ilişkin bir yeni açıklama da Haluk Levent'ten geldi.

"BİR ÇADIRI KDV DAHİL 22 BİN LİRAYA ALDIK"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Levent, "Arkadaşlarım Kızılay'ın çadır sattığını öğrenince hemen harekete geçtiler. Çadır satıldığını duyunca hemen 2 bin 50 adet sipariş verdik. Bir çadırı 22 bin liraya aldık, nakliye ve kdv'si dahil" diye konuştu.

"AFAD ALSAYDI ONLAR DA PARA ÖDEYECEKTİ"

Levent konuşmasının devamında ise " Ben bu çadırları almasaydım, AFAD alsaydı o da Kızılay'dan parayla alacaktı" ifadesini kullandı.