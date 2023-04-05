Haluk Levent, AHBAB'ın depremzedeler için son projesini duyurdu: 3 firma ile başlıyoruz, 6 ayda teslim edeceğiz

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, depremin vurduğu şehirlerde hayata geçirecekleri projeleri açıkladı. Konstrüksiyon ev yapacaklarını söyleyen Levent, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz. Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, deprem bölgesi için hayata geçirecekleri yeni projenin ayrıntılarını paylaştı. Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, çelik konstrüksiyon ev yapacaklarını belirtti.

"DEPREME TAM DAYANIKLI ÇELİK KONSTRÜKSİYON EVLER"

Levent, projeyle ilgili şu maddeleri sıraladı: "Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metre kare.

EVLER ÜCRETSİZ OLACAK

Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz. Devlet bize arsayı veriyor. 3 ayrı firma ile inşaata başlıyoruz.

"6 AYDA TESLİM EDECEĞİZ"

Evleri 6 ayda teslim edeceğiz. Bu konuda Afad'tan ve bölge valiliklerinden altyapı desteği de alacağız. Bu proje depremde evi yıkılmış, engelli kalmış vatandaşlarımızın yanı sıra otizm, serebral palsi, Down sendromlu, Sma gibi engelli çocukların içinde bulunduğu aileler için."