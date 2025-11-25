Haberler

Ağrı'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Günde 1200 Hastaya Hizmet Veriyor

Ağrı'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Günde 1200 Hastaya Hizmet Veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı il merkezinde, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezleri, günlük ortalama 1200 hastaya hizmet vermekte. Merkezlerde 80 hekim görev alırken, acil durumlar için nöbet hizmeti de sunulmaktadır.

Ağrı il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde bulunan 3 ağız ve diş sağlığı merkezinde günlük yaklaşık 1200 hastaya hizmet veriliyor.

İl merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerinde 80 hekim görev yapıyor.

Günlük ortalama 1200 hastanın hizmet aldığı merkezlerde hafta içi mesai bitiminden gece 24.00'e, hafta sonu 08.00'den gece 24.00'e kadar acil durumlar için nöbet hizmeti bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Beşer, "17-23 Kasım Toplum Ağ ve Diz Sağlığı Farkındalık Haftası" kapsamında Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Beşer, hastanenin başhekimi Burak Yıldız ve beraberindekilerle hekimlerin odalarını gezerek günlerini kutladı.

Hekimlerle sohbet eden Beşer, çiçek hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Beşer, AA muhabirine, il merkezi Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yoğun bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Patnos ve Doğubayazıt'taki merkezlerde günlük ortalama 400 hasta başvurusu yapıldığını belirten Beşer, "Sadece ilçe sınırında değil çevre illere Bitlis, Muş ve Iğdır'a da hizmet vermekteyiz. Merkezdeki diş sağlığı merkezimiz 2009 yılından itibaren hizmet vermekte olup 2023 yılında yeni binasına taşınmıştır. Son 5 yıl içerisinde 20 ünite sayısını 40 ünite çıkararak sağlık tesisi noktasında önemli bir hizmet aşamasında kıymetli bir ivme kazanmıştır."

Beşer, il merkezindeki ağız ve diş sağlığı merkezinde 2023 yılından bu yana 400 bin hastaya hizmet verdiklerini ve günlük ortalama 800 hasta başvurusu olduğunu anlattı.

Kaliteli malzemeler tercih edilerek hastaların hem sağlığını hem de güvenini ön planda tuttuklarını belirten Beşer, "Diş hastanelerimizde dental implant, zirkonyum yapılmakta, ayrıca genel anestezi altında engelli bireylere de diş tedavileri uygulanmaktadır." dedi.

3 merkezde acil durumlar için nöbet kliniklerinin de aktif olduğunu ifade eden Beşer, "Aynı zamanda acil hastalarımızı randevuları olmasa dahi geri çevirmemek adına tüm diş tabiplerimiz ve çalışanlarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Hafta içi mesai bitiminden gece 24.00'e kadar, hafta sonu 08.00'den gece 24.00'e kadar acil durumlar için nöbet hizmetimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor

Goller üst üste kaçıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.