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Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

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2 gün önce tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle gruplarından ayrılarak kaybolan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenleri bulundu.

Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağın zirveye yakın bölgesinde kaybolan 2 kişiyi bulmak için gece saatlerinde zirveye doğru tırmanışa geçti. Ceylan, Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın'ın cansız bedenlerini 4 bin 900 rakımda buldu.

Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

CUMARTESİ GÜNÜ KAYBOLMUŞLARDI

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, cenazelerin bulundukları yerden alınması için çalışma başlattı. 20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan bir gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Dağı Jandarma Rehber AFAD Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Fatih Sultan:

Bir maceranın kötü sonu maalesef. Allah rahmet eylesin.

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