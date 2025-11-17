AGİT 50 Yaşında: Yeni Bir Bakış Açısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu'nun Başkanlığını yürüten AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, kurumun kuruluşundan bu yana geçen yarım yüzyılda hedeflediği noktalara erişemese de yeni bir bakış açısı yakaladığını söyledi.

İstanbul'da "AGİT 50 Yaşında: Diyalog ve İşbirliği Yoluyla Çok Taraflılığın Canlandırılması" temasıyla düzenlenen 23. Sonbahar Genel Kurul Toplantısı'na katılan Altınok, açılış konuşmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Altınok, bu yıl AGİT'in kuruluşunun 50. yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, "50 yılda çok büyük olaylar yaşandı. AGİT de kendisini yeniledi. Yeni bir bakış açısı yakaladı. Ancak AGİT'in arzu ettiği, hedeflediği noktalara erişebildiğini söylemek çok mümkün değil. Dünyada savaşlar hala aynı hızla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güneyde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sürerken kuzeyde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini belirten Altınok, güvenlik sıkıntılarının bütün ülke ve milletler için aynı derecede önem arz ettiğini kaydetti.

Altınok, AGİT'in bu krizler karşısında zaman zaman yetersiz kalsa da özellikle Kafkasya'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunun çözümünde çok büyük katkısı olduğunu ifade etti.

AGİT'in Ukrayna'da özellikle insani boyutta çok büyük mesafeler katetmeye çalıştığını dile getiren Altınok, AGİT üyesi ülkelerin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunun Türkiye, İspanya ve İrlanda'nın öncülüğünde değiştiğini vurguladı.

Altınok, önceden AGİT üyesi ülkelerin büyük kısmının İsrail'in Gazze'de yaklaşık 3 yıldır devam eden soykırımına "batı penceresinden" baktığını aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dünya sahnesine çıktığında yumruğunu masaya vura vura Filistinlilerin, Filistin'de yaşanan zulmü anlatması noktasındaki gayretleriyle şimdi geldiğimiz noktada AGİT üyesi parlamenterlerin eskisi kadar katı olmadıklarını ve Filistin noktasında ve Filistin'de yaşanan acıların hissedilmesi noktasında daha farklı tavır aldıklarını görüyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Altınok, AGİT'in kuruluşundan bu yana geçen yarım yüzyılda arzu ettiği tüm hedeflere tam olarak erişemese de "en azından sorunları parlamenter diplomasi kanalıyla konuşarak belirli bir noktaya getirebilme becerisi gösterdiğini" aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "sadece Rusya ile Ukrayna arasında değil, Eski Doğu bloku Rusya ile Batı arasında da bir savaş" olduğunu kaydeden Altınok, "Onun için Ukrayna'da ülkelerin kendi askeri ve siyasi güçlerini gösterebildikleri bir zemin oluştu." görüşünü paylaştı.

Altınok, AGİT'in savaşın devamına değil, diplomatik çözüm arayışlarına odaklandığını vurgulayarak, "AGİT bunun yanında bu savaşı silahla devam ettirmek isteyenlerin yanında özellikle insanların, gençlerin, çocukların, kadınların haklarını koruyabilme noktasında özel gayretler gösteren, özel komiteler kurup buralara ziyaret yapan, uluslararası alanda daha çok duyulur hale getirmeye, görünür hale getirmeye gayret gösteren bir örgüt. O noktada bayağı başarıları var diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin toplantıya ev sahipliği yapması

AGİT PA 23. Sonbahar Genel Kurul Toplantısı'nın kurucu üyelerinden birinin de Türkiye olduğuna dikkati çeken Altınok, "Türkiye'de düzenleniyor olması hem Türkiye'ye karşı olan güvenin hem Türkiye'nin organizasyon kabiliyetinin ne noktaya geldiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir." şeklinde konuştu.

Altınok, "Türkiye, özellikle liderliğimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada sözü sayılır 3-4 ülkeden ve 3-4 liderden bir tanesi. Türkiye'nin ve liderimizin, Cumhurbaşkanımızın uluslararası alandaki o güçlü liderlik anlayışı uluslararası organizasyonların da Türkiye'ye doğru yönelmesine vesile oluyor. Biliyorlar ki, Recep Tayyip Erdoğan bir işin içine, o iş olumlu sonuçlansın diye girdiği takdirde sonuç alınma kabiliyeti çok yüksek." diye konuştu.

İstanbul'da nisanda 2 bine yakın parlamenterin katılacağı başka bir toplantının da düzenleneceğini aktaran Altınok, "Bu bizim hem uluslararası alandaki kabiliyetlerimizin hem de ağırlığımızın bir göstergesi, aynı zamanda ülkemizin gelmiş olduğu gelişim seviyesini gösteren önemli noktalardan bir tanesi." vurgusu yaptı.